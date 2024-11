Trump kërcënon vendet e BRICS me një tarifë 100 për qind

Presidenti i sapozgjedhur amerikan, Donald Trump ka kërkuar nga një grup vendesh në zhvillim angazhim për përdorimin e dollarit amerikan si monedhë rezervë dhe kërcënoi se do të vendoste një tarifë 100% nëse ato përpiqen ta braktisin atë.

“Ideja që vendet e BRICS po përpiqen të largohen nga dollari ka përfunduar”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social, duke iu referuar akronimit për grupin ku përfshihen Brazili, India, Rusia, Kina dhe Afrika e Jugut.

Aleanca gjeopolitike është zgjeruar duke përfshirë Iranin, Egjiptin, Etiopinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, shkruan Politico, përcjell Telegrafi.

“Ne kërkojmë një angazhim nga këto vende që ata as nuk do të krijojnë një monedhë të re BRICS, as nuk do të mbështesin ndonjë monedhë tjetër për të zëvendësuar dollarin e fuqishëm amerikan ose, do të përballen me tarifa 100%”, tha Trump.

Bëhet e ditur se zyrtarët nga vendet e BRICS kanë diskutuar largimin nga dollari amerikan në vitet e fundit, duke përfshirë edhe samitin e muajit të kaluar.

Koncepti fitoi vëmendje në vitin 2022 kur SHBA vendosi sanksione masive ekonomike ndaj Rusisë për luftën e saj në Ukrainë.

“Nuk ka asnjë shans që BRICS të zëvendësojë dollarin amerikan në tregtinë ndërkombëtare dhe çdo vend që përpiqet ta bëjë duhet t’i japë lamtumirën Amerikës”, deklaroi republikani.

Deklarata vjen ndërsa presidenti i zgjedhur shton kërcënimet e tij tarifore, pasi ai njoftoi planet për të vendosur një tarifë prej 25% ndaj Meksikës dhe Kanadasë dhe një tarifë shtesë prej 10% ndaj Kinës për migrimin e paligjshëm dhe trafikun e drogës në Shtetet e Bashkuara.

