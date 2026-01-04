Trump kërcënon Rodriguez: Nëse nuk bën gjënë e duhur, e pret një çmim më i lartë se ai i Maduros
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka lëshuar deklarata të forta ndaj drejtuesve të Venezuelës, duke kërcënuar drejtpërdrejt presidenten e përkohshme të vendit, Delcy Rodríguez.
Në një intervistë për median amerikane The Atlantic, Trump u shpreh se nëse Rodríguez nuk “bën atë që është e drejtë”, ajo do të përballet me pasoja të rënda.
“Nëse ajo nuk bën gjënë e duhur, do të paguajë një çmim shumë të madh, ndoshta edhe më të madh se ai i Nicolás Maduro-s,” deklaroi Trump.
Presidenti amerikan foli gjithashtu hapur për të ardhmen politike të Venezuelës, duke mos përjashtuar as ndryshimin e regjimit.
“Ndryshim regjimi, ose si të doni ta quani, është më mirë se ajo që keni tani. Nuk mund të bëhet më keq,” tha ai.
Deklaratat e Trump pritet të rrisin më tej tensionet mes Uashingtonit dhe Karakasit, në një kohë kur situata politike dhe ekonomike në Venezuelë mbetet e paqëndrueshme dhe nën vëzhgimin e komunitetit ndërkombëtar.