Trump kërcënon Iranin me goditje të re: “Mali i Kazmës mund të goditet shumë shpejt”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi të premten se Washingtoni mund të godasë “shumë shpejt” “Malin e Kazmës” (Kuh-e Kolang Gaz La) në Iran, ndërsa e përshkroi konfliktin në vazhdim me Teheranin si “një gjë të vogël” dhe tha se SHBA-ja po kryen sulme të herëpashershme, raporton Anadolu.
I pyetur nëse përballja duhet të konsiderohet luftë, Trump tha se preferon ta quajë atë “konflikt ushtarak”.
“Shumë njerëz nuk e quajnë luftë. Unë e quaj konflikt ushtarak, sepse për ne është një gjë e vogël. Nuk është ndonjë gjë e madhe”, u tha ai gazetarëve në Zyrën Ovale.
Trump tha se SHBA-ja po kryen “sulme të herëpashershme” dhe pretendoi se nuk ka pasur luftime aktive për disa ditë para sulmit të fundit amerikan që kishte në shënjestër sistemet iraniane të radarëve.
“Ne nuk po luftojmë tani. Nuk ka luftime”, tha ai, duke shtuar se SHBA-ja po kontrollon trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit dhe po godet kapacitetet ushtarake iraniane.
Trump pretendoi se SHBA-ja ka shkatërruar radarët, avionët dhe sisteme të tjera iraniane që mbronin rrugën ujore strategjike, si dhe tha se anijet për çminim kanë larguar minat nga ngushtica.
Ai gjithashtu pretendoi se SHBA-ja e ka penguar Iranin të zhvillojë armë bërthamore, duke pohuar se ndërhyrja e Washingtonit e ka mbrojtur Izraelin dhe Lindjen e Mesme në përgjithësi.
“Ata nuk do të kenë armë bërthamore. Këtë e bëmë ne”, tha Trump. “Irani nuk do të ketë armë bërthamore, sepse nëse do ta kishte, ndoshta nuk do të qëndronit gjatë këtu”, shtoi ai.
Trump tha më tej se “Mund ta godasim Malin e Kazmës shumë shpejt”, duke shtuar se SHBA-ja është në dijeni për “këdo që lëviz në Malin e Kazmës” dhe në gjithë Iranin.
I pyetur se kur do të përfundojë konflikti, Trump tha se nuk mund të japë një afat kohor, por shtoi se Washingtoni tashmë e ka arritur objektivin e tij kryesor.
“Ne tashmë kemi fituar gjënë e madhe: Nuk do të ketë armë bërthamore”, tha ai.
Trump shtoi se edhe nëse SHBA-ja do të tërhiqej menjëherë, “atyre do t’u duheshin 25 vjet për ta rindërtuar vendin e tyre”.