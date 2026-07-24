Trump kërcënon BE-në me luftë tregtare: “Do të paguani një çmim shumë të madh”
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kërcënuar se do të vendosë tarifa ndaj Bashkimit Evropian (BE), pasi akuzoi bllokun evropian se po synon në mënyrë të padrejtë kompanitë e mëdha amerikane të teknologjisë përmes gjobave prej miliarda dollarësh, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump përmendi penalitetet e vendosura ndaj Apple, Meta, Amazon dhe Google.
“BE-ja do të paguajë një çmim shumë të madh për këtë sjellje të paligjshme dhe shumë joetike”, shkroi Trump.
Trump tha se administrata e tij do të “nisë menjëherë një hetim sipas Nenit 301” ndaj asaj që ai e përshkroi si praktikë të BE-së për “vjedhjen” e kompanive amerikane dhe taksapaguesve amerikanë.
Ai gjithashtu tha se gjobat e vendosura nga BE-ja “do të anulohen plotësisht” dhe se administrata e tij pret të vendosë “një tarifë të konsiderueshme” ndaj BE-së “sa më shpejt që të jetë e mundur”.
Neni 301 i Ligjit Amerikan për Tregtinë të vitit 1974 i jep përfaqësuesit amerikan të tregtisë autoritetin për të hetuar praktikat e huaja tregtare që konsiderohen të padrejta ose diskriminuese dhe, nëse është e nevojshme, të rekomandojë masa hakmarrëse, përfshirë vendosjen e tarifave.