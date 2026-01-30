Trump: Jemi shumë afër arritjes së një marrëveshjeje Ukrainë-Rusi

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha sot se beson se një marrëveshje midis Ukrainës dhe Rusisë mund të jetë afër, edhe pse pranoi armiqësinë e thellë midis udhëheqësve të të dy vendeve, raporton Anadolu.

Duke folur për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se armiqësia personale dhe politike midis presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe presidentit rus Vladimir Putin ka komplikuar përpjekjet për t’i dhënë fund konfliktit.

“Zelenskyy dhe Putin e urrejnë njëri-tjetrin dhe kjo e bën shumë të vështirë. Por mendoj se jemi shumë afër arritjes së një marrëveshjeje”, tha Trump.

Ai nuk dha detaje për përmbajtjen e diskutimeve në vazhdim.

“Mendoj se kemi një shans të mirë për ta zgjidhur”, shtoi presidenti amerikan.

