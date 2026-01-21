Trump: Jemi afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka thënë se janë afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës.
Ai gjithashtu shtoi se më vonë do të takohet me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskiy më vonë gjatë ditës, raporton Reuters.
“Unë besoj se ata janë në një pikë ku tani mund të bashkohen dhe të arrijnë një marrëveshje. Dhe nëse nuk e bëjnë këtë, janë budallenj”, tha ai, duke iu referuar udhëheqësve rusë dhe ukrainas.