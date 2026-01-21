Trump: Jemi afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Trump: Jemi afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka thënë se janë afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës.

Ai gjithashtu shtoi se më vonë do të takohet me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskiy më vonë gjatë ditës, raporton Reuters.

“Unë besoj se ata janë në një pikë ku tani mund të bashkohen dhe të arrijnë një marrëveshje. Dhe nëse nuk e bëjnë këtë, janë budallenj”, tha ai, duke iu referuar udhëheqësve rusë dhe ukrainas.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti Erdogan: Turqia i konsideron të rëndësishme të gjitha nismat e paqes për Gazën

Presidenti Erdogan: Turqia i konsideron të rëndësishme të gjitha nismat e paqes për Gazën

LAMM me njoftim për gjendjen e rrugëve në Maqedoni pas reshjeve të borës

LAMM me njoftim për gjendjen e rrugëve në Maqedoni pas reshjeve të borës

BE-ja ngrin punën për marrëveshjen tregtare me SHBA-në “deri në një njoftim të mëtejshëm

BE-ja ngrin punën për marrëveshjen tregtare me SHBA-në “deri në një njoftim të mëtejshëm

Stuhitë vazhdojnë të godasin Italinë jugore, shkaktojnë kaos dhe dëme të mëdha

Stuhitë vazhdojnë të godasin Italinë jugore, shkaktojnë kaos dhe dëme të mëdha

VMRO-DPMNE: Filipçe me kërcënime dhe akuza pa fakte, shmang përgjegjësinë e Zaevit dhe “klanit të Dubait”

VMRO-DPMNE: Filipçe me kërcënime dhe akuza pa fakte, shmang përgjegjësinë e Zaevit dhe “klanit të Dubait”

(VIDEO) Sindikatat nga e mërkura në protesta, kërkon që paga minimale të jetë 600 euro

(VIDEO) Sindikatat nga e mërkura në protesta, kërkon që paga minimale të jetë 600 euro