Trump: Irani “po paguan një çmim të madh tani”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka përshëndetur sulmet ushtarake kundër Iranit, duke deklaruar se Teherani “po paguan një çmim të madh tani”, transmeton Anadolu.

“Situata me Iranin po zhvillohet shumë shpejt, po shkon shumë mirë”, tha Trump gjatë një aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë me rastin e Muajit të Historisë së Grave.

Ai tha se ushtria amerikane është e “pakrahasueshme, nuk ka pasur kurrë diçka të tillë, askush nuk ka parë ndonjëherë diçka të tillë”.

Trump argumentoi se sulmet ushtarake “duhej të ishin bërë gjatë një periudhe 47-vjeçare” dhe e quajti Iranin “një komb terrori dhe urrejtjeje”.

“Ata po paguajnë një çmim të madh tani”, tha ai.

