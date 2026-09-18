Trump: Irani kërkon marrëveshje, SHBA-ja shqyrton hapin e radhës
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Irani po kërkon një marrëveshje me SHBA-në, ndërsa ai po shqyrton nëse do të ndërmarrë veprime të tjera ushtarake kundër vendit, transmeton Anadolu.
Në një intervistë telefonike për NewsNation, Trump u pyet për deklaratat e tij të fundit se po shqyrtonte nëse do ta “asgjësonte” Iranin.
“Do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha Trump.
I pyetur se çfarë pret që Irani të bëjë para se ai të marrë një vendim, Trump tha se Teherani është i interesuar për arritjen e një marrëveshjeje.
“Tani për tani, ata duan të arrijnë një marrëveshje”, tha Trump, duke shtuar se beson se Irani “po humbet në çdo aspekt”, si financiarisht ashtu edhe ushtarakisht.
“Nëse marrëveshja nuk është e duhura, atëherë as që do ta shqyrtoja. Por tani për tani, ata duan të arrijnë një marrëveshje, sepse po humbasin në çdo aspekt”, tha ai.
Trump gjithashtu tha se SHBA-ja është në bisedime me grupin Huthi të Jemenit, duke sugjeruar se ata “do të donin të shihnin nëse mund të arrijmë një marrëveshje”.
Trump i bëri këto deklarata teksa lufta SHBA-Iran ka hyrë në muajin e saj të shtatë. Kohët e fundit, ai ka shprehur shpresën se konflikti po i afrohet fundit, ndërsa ka paralajmëruar se është pranë marrjes së një vendimi nëse do të kryejë një tjetër sulm të madh kundër Iranit.