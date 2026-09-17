Trump: Irani ka kontaktuar drejtpërdrejt me Washingtonin dhe kërkon marrëveshje
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të mërkurën se Irani ka kontaktuar drejtpërdrejt me Washingtonin dhe dëshiron të arrijë marrëveshje ndërsa e përshkroi gjendjen aktuale të luftës si afër përfundimit, transmeton Anadolu.
I pyetur se në cilën fazë të luftës ndodhet SHBA-ja, Trump tha: “Shpresojmë se jemi drejt fundit të luftës”.
“Ata duan të arrijnë marrëveshje dhe do të shohim se si do të zhvillohen gjërat”, u tha ai gazetarëve në Karolinën e Veriut.
I pyetur nëse kishte marrë kontakt nga Irani drejtpërdrejt apo përmes ndërmjetësve, Trump tha se kishte kontaktuar drejtpërdrejt me ta.
Deklaratat u bënë në një kohë tensionesh të shtuara mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht një memorandumi të nënshkruar në qershor, që parashikonte marrëveshje për rihapjen e rrugës ujore strategjike, si hap paraprak drejt një marrëveshjeje më të gjerë paqeje.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit në shkurt, duke goditur ndërtesa qeveritare, objekte ushtarake, infrastrukturën raketore dhe mbrojtjen ajrore, duke nxitur sulme iraniane me raketa dhe dronë ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në të gjithë rajonin.
Konflikti që atëherë është zgjeruar në të gjithë rajonin ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund armiqësive po vazhdojnë.