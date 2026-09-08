Trump: Irani është “ndëshkuar rëndë” nga bllokada amerikane

Trump: Irani është “ndëshkuar rëndë” nga bllokada amerikane

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka pretenduar se Irani është “ndëshkuar rëndë” nga bllokada detare, duke e cilësuar atë si “jashtëzakonisht të fuqishme dhe efektive”, transmeton Anadolu.

“Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Dhe ata janë ndëshkuar rëndë”, tha Trump në aktivitetin “Çelik në të gjithë Amerikën” jashtë Shtëpisë së Bardhë, ku do të ekspozohet një tra çeliku 6.4 metra i gjatë, i nxjerrë nga Kulla Jugore e Qendrës Botërore të Tregtisë, në prag të 25-vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit.

Duke lavdëruar ushtrinë amerikane për sulmet e saj ndaj Iranit, ai tha: “Puna që ata bëjnë është e pabesueshme”.

“Bllokada ka qenë jashtëzakonisht e fuqishme dhe efektive. Askush nuk mendonte se mund të shkonte kaq mirë”, tha ai.

Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor, pas ndërmjetësimit nga Pakistani dhe Katari, i cili parashikonte përfundimin e armiqësive dhe një kornizë për negociata të mëtejshme.

Teherani ka akuzuar Washingtonin për shkeljen e memorandumit dhe mos përmbushjen e zotimeve të tij, ndërsa zyrtarët iranianë kanë deklaruar vazhdimisht se operacionet ushtarake amerikane dhe bllokada detare duhet të marrin fund në mënyrë që tensionet të zbuten.

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