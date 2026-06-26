Trump: Irani ende ka “disa kapacitete” pas sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Irani ende ruan “disa kapacitete” pas sulmeve të fundit me dronë ndaj katër anijeve në Ngushticën e Hormuzit, të cilat shkaktuan “disa dëme”, transmeton Anadolu.
“Ata kanë disa kapacitete, jo shumë. Nuk po fitojnë apo diçka të tillë, por ende kanë disa kapacitete. Ata ende mund të qëllojnë”, tha Trump gjatë fjalimit të tij në Konferencën e Politikave 2026 të Koalicionit Besim & Liri në Washington.
“Ata qëlluan dje me një dron ndaj një anijeje të madhe që po hynte në Ngushticën e Hormuzit. Lëshuan katër dronë. Ne rrëzuam tre prej tyre”, tha ai.
Trump pretendoi se njëri nga dronët goditi një anije pavarësisht përpjekjeve për ta interceptuar, duke shtuar se “askush nuk e pa të vinte” dhe se ai shkaktoi “disa dëme”.
Ai gjithashtu tha se kapacitetet detare, ajrore dhe raketore të Iranit janë dobësuar rëndë, duke pretenduar se “praktikisht nuk ka mbetur asnjë kapacitet prodhues” dhe se udhëheqja e vendit është dobësuar.
Më herët, Trump i përshkroi sulmet si një “shkelje të pamend të armëpushimit”, duke theksuar se Irani kishte lëshuar të paktën katër dronë sulmues 1-drejtimësh ndaj anijeve.
Dje, Qendra Britanike e Operacioneve Tregtare Detare (UKMTO) raportoi se një anije mallrash u godit nga një predhë e panjohur pranë brigjeve të Omanit, duke dëmtuar urën komanduese të anijes. Nuk u raportuan viktima apo dëme mjedisore.