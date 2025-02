Trump insiston në marrjen e Gazës, thotë se Izraeli do ta dorëzojë pas përfundimit të luftimeve

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Rripi i Gazës do t’i dorëzohet SHBA-së nga Izraeli në fund të luftimeve dhe se “nuk do të nevojitet asnjë ushtar i SHBA-së”, raporton Anadolu.

Në një deklaratë në platformën e mediave sociale Truth Social, Trump deklaroi se në fund të luftimeve, “palestinezët, njerëz si Chuck Schumer, do të ishin vendosur tashmë në komunitete shumë më të sigurta dhe më të bukura, me shtëpi të reja dhe moderne, në rajon”.

Ai gjithashtu tha se palestinezët do të kishin “një shans për të qenë të lumtur, të sigurt dhe të lirë” për shkak të skemës së zhvendosjes që ai propozoi, e cila parashikon që palestinezët të zhvendosen në Egjipt dhe Jordani.

“SHBA-ja, duke punuar me ekipe të mëdha zhvillimi nga e gjithë bota, do të fillonte ngadalë dhe me kujdes ndërtimin e asaj që do të bëhej një nga zhvillimet më të mëdha dhe më spektakolare të këtij lloji në Tokë”, tha Trump.

Duke shprehur se nuk do të nevojiteshin ushtarë amerikanë për këto përpjekje, Trump pohoi se këto veprime do të sillnin stabilitet në rajon.

