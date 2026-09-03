Trump i quan “tradhtarë” raportuesit për mungesën e municioneve në SHBA gjatë luftës me Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump i akuzoi si “tradhtarë personat dhe mediat që vënë në pikëpyetje furnizimet e SHBA-së me municione, ndërsa mbrojti veprimet ushtarake që vendi po vazhdon të ndërmarrë kundër Iranit, transmeton Anadolu.
“Njerëzit dhe mediat që vazhdojnë të përsërisin se ne nuk kemi municione … janë në fakt tradhtarë”, tha Trump në një postim në platformën e tij Truth Social.
Ai akuzoi kritikët se duan të shohin SHBA-në të humbasë një luftë që, sipas tij, vendi po e “fiton lehtë”, në vend që ta shohin atë të ketë sukses.
Në një postim të dytë, Trump këmbënguli se SHBA-ja ka “sasi praktikisht të pakufizuara” municionesh.
Ai tha se SHBA-ja ka më shumë municione të kategorive të mesme dhe të avancuara sesa mund të përdorë në operacionin aktual apo në çdo luftë tjetër të mundshme, ndërsa pretendoi se vendi po prodhon municione në “nivele të papara më parë”.
“Ne po grumbullojmë rezerva dhe po përgatitemi për çdo situatë që mund të ndodhë”, tha ai.
Trump shtoi se Washingtoni po i rezervon municionet për ushtrinë e tij, në vend që t’ua shesë vendeve të tjera, por tha se shitjet e armëve ndaj aleatëve të SHBA-së do të rifillojnë “së shpejti”.
Ai kritikoi gjithashtu administratën e ish-presidentit Joe Biden për ndihmën ushtarake të ofruar ndaj Ukrainës, duke pretenduar se paraardhësi i tij i ka dhënë Kievit, falas, më shumë municione sesa ka përdorur SHBA-ja në Iran.
“Qindra miliarda dollarë iu dhanë Ukrainës dhe NATO-s, falas, për të cilat Evropa do të kishte paguar”, tha Trump, pa ofruar prova për të mbështetur pretendimin.
Ai shtoi se administrata e tij do të kërkojë rimbursim nga vendet evropiane për ndihmën, duke thënë se Washingtoni do t’i kërkojë paratë “disi me vonesë”.
Komentet e Trumpit vijnë në mes të vëmendjes së shtuar ndaj burimeve ushtarake të SHBA-së dhe konsumit të municioneve, ndërsa Washingtoni vazhdon operacionin në Iran.
Presidenti ka mbrojtur vazhdimisht kapacitetet e ushtrisë amerikane, ndërsa ka kritikuar raportimet dhe komentet që, sipas tij, e paraqesin vendin si të papajisur me armë dhe municione të mjaftueshme.