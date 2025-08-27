Trump i përgjigjet Lavrovit: Ai po flet budallallëqe për Zelenskyn
Pavarësisht manipulimit rus, presionit ukrainas dhe shqetësimeve evropiane, Uashingtoni po lëviz drejt një rendi të ri botëror në të cilin nuk ka vend për luftë në Ukrainë. Prioritetet qëndrojnë diku tjetër, siç është kontrolli i armëve bërthamore me Rusinë dhe Kinën kur programi i ri START skadon në shkurt 2026. Dhe biznesi, sigurisht.
“Nuk ka rëndësi se çfarë thonë, të gjithë thjesht po veprojnë, të gjitha janë budallallëqe”, tha Presidenti Trump, duke komentuar deklaratat e Ministrit të Jashtëm rus Lavrov në lidhje me rolin e paligjshëm të Presidentit ukrainas Zelensky në negociatat e paqes. Por ai kishte diçka për të thënë edhe për Kievin.
“Jam i sigurt që Ukraina mendonte se do të fitonte, po përpiqet të mposhtë dikë 15 herë më të madh se ajo. Dua që kjo luftë të mbarojë. Mendoj se ndonjëherë Putini është aty, ndonjëherë Zelensky jo, duhet t’i kesh të dy në të njëjtën tavolinë. Ekziston rreziku i një lufte ekonomike shkatërruese, veçanërisht për Rusinë.
Por Zelensky nuk është pikërisht i pafajshëm: duhen dy për të kërcyer tango. Tani nuk po i paguajmë më para Ukrainës, po i paguajmë vetes. NATO do të blejë të gjitha pajisjet nga Amerika për miliarda dollarë, por unë dua ta ndal këtë luftë. Vetëm javën e kaluar, vdiqën 7,012 ushtarë, si rusë ashtu edhe ukrainas. Në dy javët e fundit, më shumë se 12 mijë. Këta janë të rinj që largohen nga shtëpia, duke u thënë lamtumirë prindërve të tyre, dhe një javë më vonë vriten në një luftë idiote.
Marr raporte dhe shoh imazhe satelitore: koka në njërën anë, krahë në anën tjetër, trupa kudo; është Gettysburg në epokën moderne. Nuk mund ta lejojmë që kjo të vazhdojë. Nëse mund ta përdor…” sanksione ose tarifa shumë të larta për ta ndaluar atë, do ta bëj.
E ardhmja qëndron diku tjetër, jo në llogoret e përgjakshme, por në marrëveshjet që do të përfundohen mbi baza të përbashkëta midis Amerikës dhe Rusisë: Arktiku. Në bisedimet dypalëshe me Rusinë, Trump ka vënë në tryezë marrëveshjet e energjisë dhe lehtësimin e sanksioneve që ia ndalojnë Rusisë investimet ndërkombëtare në sektorin e energjisë. Diskutimet përfshinin mundësinë e ribashkimit të Exxon Mobil me projektin rus të naftës dhe gazit Sakhalin-1, blerjen e pajisjeve amerikane nga Moska për projekte si Arctic LNG 2, aktualisht nën sanksione perëndimore, dhe blerjen e akullthyesve bërthamorë rusë nga Shtetet e Bashkuara./