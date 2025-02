Trump heq dorë nga dëbimi i palestinezëve nga Gaza?

Egjipti dhe Jordania besojnë se kanë arritur të bindin presidentin e SHBA-së, Donald Trump, nga ideja e zhvendosjes së detyruar të palestinezëve nga Gaza dhe se SHBA-ja ka mbështetur planin e Egjiptit të pasluftës për këtë zonë, tha një zyrtar i lartë egjiptian për Middle East Eye.

“Ky do të jetë një plan egjiptian që do të miratohet dhe mbështetet nga arabët,” tha zyrtari. “Kjo është ajo për të cilën Trump ra dakord.”

Ky zyrtar egjiptian, duke folur për MEE në kushte anonimiteti të martën, tha se vizita e Mbretit Abdullah II të Jordanisë në Uashington ishte instrumentale për të bindur Trump-in të braktiste planin e tij për të zbrazur Gazën nga palestinezët. Kajro dhe vende të tjera arabe e konsideruan rezultatin e takimit të Abdullahut një fitore.

“Takimi me dyer të mbyllura ishte shumë i mirë,” tha një zyrtar egjiptian për MEE.

Mbreti Abdullah nuk e ka kundërshtuar publikisht propozimin e Trump-it për të “marrë në dorë” Rripin e Gazës, por një zyrtar egjiptian tha se mbreti e kishte paralajmëruar privatisht Trump-in se plani i tij do të nxiste “ekstremizëm” dhe do të çonte në kolapsin e qeverive pro-amerikane në të gjithë rajonin. Trump ka dëshmuar të jetë “i vëmendshëm dhe i dhembshur”, shtoi zyrtari.

Një zyrtar egjiptian i tha MEE se përleshjet nuk do të ishin të nevojshme sipas planit të tyre dhe se Hamasi kishte rënë dakord të tërhiqej në favor të një qeverie të re palestineze që nuk do të përfshinte zyrtarë të lartë të Autoritetit Palestinez (PA) nga Bregu Perëndimor.

Associated Press raportoi të martën se plani egjiptian nuk do të përfshijë Hamasin apo Autoritetin Palestinez. Raporti thoshte se plani do të përfshinte një forcë policore të përbërë nga oficerë policie palestinezë që mbetën në Gaza pas vitit 2007, kur Hamasi fitoi zgjedhjet parlamentare dhe mori kontrollin e enklavës.

MEE raportoi në maj se Hamasi ishte i përgatitur të tregonte “fleksibilitet” në lidhje me sundimin e ardhshëm të Gazës, duke deklaruar se kushti i tyre ishte që fati i Gazës të vendosej nga fraksionet e tjera palestineze, jo nga SHBA ose Izraeli.

Megjithatë, sfida e vërtetë qëndron në detajet se kush do të mbajë kontrollin e sigurisë brenda Rripit të Gazës. Për shembull, lufta civile libaneze përfundoi në vitin 1990 me një qeveri të re, por Hezbollahu ruajti armët e tij dhe operoi si një forcë e armatosur jashtë shtetit.

Një zyrtar egjiptian i tha MEE se propozimi i Kajros është krijuar për të parandaluar një situatë të ngjashme, duke siguruar që vendet e Gjirit të kenë një rol “në terren në Rripin e Gazës” nëpërmjet investimeve në rindërtim.

Rindërtimi i Gazës dhe Bregut Perëndimor të pushtuar do të kërkojë më shumë se 50 miliardë dollarë, sipas një vlerësimi të përbashkët nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore, të publikuar të martën.

Të paktën 20 miliardë dollarë do të nevojiten për tre vitet e para. /tesheshi.com/

