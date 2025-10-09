Trump: Hamasi do të dorëzojë të gjithë pengjet izraelite në Gaza më 13 tetor

Trump: Hamasi do të dorëzojë të gjithë pengjet izraelite në Gaza më 13 tetor

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Hamasi do të lirojë të gjithë pengjet izraelite në Rripin e Gazës më 13 tetor, transmeton Anadolu.

Trump foli me familjet e pengjeve izraelite në një telefonatë, pas njoftimit të një armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit në Gaza.

Të afërmit e pengjeve shprehën mirënjohjen e tyre ndaj Trump për përpjekjet e tij në arritjen e marrëveshjes.

Gjatë telefonatës, Trump tha se të gjithë pengjet izraelite do të lirohen të hënën.

Megjithatë, Trump nuk specifikoi nëse lirimi do të përfshinte trupat e pengjeve të vdekur.

Trump më parë njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin nënshkruar fazën e parë të një marrëveshjeje të propozuar nga SHBA-ja për Gazën.

Plani 20-pikësh, i njoftuar për herë të parë më 29 shtator, përfshin lirimin e të gjithë pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, një armëpushim, çarmatimin e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 67.200 palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Bombardimet e pandërprera e kanë lënë Gazën kryesisht të pabanueshme, duke çuar në përhapjen e urisë dhe sëmundjeve.

