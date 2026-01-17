Trump godet me tarifa këto vende evropiane për shkak të Grenlandës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka njoftuar një sërë të re tarifash për një sërë vendesh që eksportojnë mallra në SHBA, duke filluar nga 1 shkurti.
Trump tha se këto do të mbeten në fuqi derisa “të arrihet një marrëveshje për blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës” nga SHBA-të.
Presidenti tha se vendeve si Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda do t’u “ngarkohet një tarifë prej 10%” për “të gjitha dhe çdo” mall të dërguar në SHBA.
Më 1 qershor, kjo do të rritet në 25%.
Si kujtesë, tarifat janë taksa mbi mallrat e importuara dhe zakonisht i paguhen qeverisë nga kompanitë që sjellin produkte të huaja.
“Paqja botërore është në rrezik! Kina dëshiron Grenlandën dhe Danimarka nuk mund të bëjë asgjë në lidhje me këtë”, tha Trump.
Ai vazhdon duke thënë se Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda “kanë udhëtuar drejt Grenlandës për qëllime të panjohura” dhe po luajnë një “lojë shumë të rrezikshme”.
“Duhet të merren masa të forta në mënyrë që kjo situatë potencialisht e rrezikshme të përfundojë shpejt dhe pa diskutim”, shton Trump.