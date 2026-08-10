Trump gati të nënshkruajë urdhrin ekzekutiv, synon uljen e numrit të vaksinave të rekomanduara për fëmijë
Presidenti Donald Trump do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv që synon të riformësojë qasjen e qeverisë federale ndaj vaksinave të fëmijëve.
Urdhri gjithëpërfshirës propozon uljen e numrit të përgjithshëm të imunizimeve të rekomanduara për fëmijët në vitet e tyre të para dhe ndarjen e orarit të vaksinimit të fëmijëve të vendit në tre kategori.
Gjithashtu këshillohet që vaksina kundër shytave, fruthit dhe rubeolës (MMR) të ndahet në tre doza individuale, kundër konsensusit të gjerë shkencor, por në përputhje me këmbënguljen e Trump në muajt e fundit që vaksina e administruar gjerësisht të ndryshohet.
“Mendoj se vaksina MMR duhet të merret veçmas. Kjo bazohet në atë që ndiej unë”, tha Trump vjeshtën e kaluar.
Sipas projekt-urdhrit, politika e re e administratës do të deklaronte se të gjithë fëmijëve do t’u rekomandohet të marrin vaksina për fruthin, shytat, rubeolën, difterinë, tetanosin, pertusisin, poliomelitin, Hib-in, sëmundjen pneumokoksike, HPV-në dhe varicelën, ose linë e dhenve.
Vetëm popullatat me risk të lartë do të këshillohen të marrin antitrupa monoklonale dhe vaksina kundër virusit respirator sincicial (RSV) kundër hepatitit A, hepatitit B, meningokokut B, meningokokut ACWY dhe etheve të dengut. Kjo shënon një ndryshim nga orari aktual, i cili rekomandon që të gjithë fëmijët të marrin shumicën e këtyre vaksinave.
Disa prej tyre, siç janë vaksinat kundër hepatitit, do t’i nënshtrohen vendimmarrjes së përbashkët ose bisedave me mjekun e fëmijëve. Ato përfshijnë vaksinat për rotavirusin, sëmundjen meningokokale, gripin dhe Covid-19.
Njoftimi i Trump ngjan shumë me një përpjekje të Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA-së në janar për të zvogëluar numrin e vaksinave të rekomanduara në orarin e fëmijërisë. Grupet mjekësore ngritën padi për të kundërshtuar atë orar të rishikuar dhe një gjyqtar vendosi në favor të tyre.
Trump në muajt e fundit i ka bërë presion Sekretarit të HHS, Robert F. Kennedy Jr., për më shumë veprime mbi orarin e vaksinimit të fëmijërisë, si dhe për shtimin e përpjekjeve për të kërkuar lidhje midis vaksinave dhe autizmit.
Ka pasur studime të gjera shkencore mbi vaksinat, të cilat nuk kanë dhënë asnjë provë të lidhjes me autizmin.
Nënshkrimi i urdhrit ekzekutiv, i planifikuar për të hënën pasdite, vjen pavarësisht rezervave të gjata midis këshilltarëve politikë të Trump se avancimi i politikave të diskutueshme të vaksinave është gjerësisht jopopullor dhe mund të armiqësojë votuesit përpara zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit.