Trump gati për fazën e dytë të sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë
Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të dielën se është gati të kalojë në fazën e dytë të sanksioneve ndaj Rusisë, komente që sugjerojnë se ai është më afër shtimit të sanksioneve kundër Moskës ose blerësve të saj të naftës, për shkak të frustrimit nga lufta në Ukrainë.
Trump e ka kërcënuar vazhdimisht Moskën me sanksione të mëtejshme, por i ka pezulluar ato ndërsa ndiqte bisedimet. Deklaratat e fundit shfaqin një qëndrim gjithnjë e më agresiv, por Trump nuk tha se ishte i përkushtuar ndaj një vendimi të tillë ose çfarë mund të përfshijë një fazë e tillë e dytë.
I pyetur nga një gazetar në Shtëpinë e Bardhë nëse është gati të kalojë në fazën e dytë të sanksioneve kundër Rusisë, Trump u përgjigj: “Po, jam”.
Trump është frustruar nga pamundësia e tij për të ndaluar luftimet në Ukrainë, pasi fillimisht parashikoi se do të ishte në gjendje ta përfundonte luftën shpejt kur mori detyrën në janar, shkruan Reuters.