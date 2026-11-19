Trump flet për “marrëdhënie të shkëlqyer personale” me Xi-në, gjatë takimit në Shenzhen
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump deklaroi një “marrëdhënie të jashtëzakonshme personale” me presidentin kinez Xi Jinping ndërsa të dy udhëheqësit zhvilluan sot bisedime dypalëshe në qytetin kinez Shenzhen në margjinat e forumit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), transmeton Anadolu.
“Që nga vizita e parë shtetërore që bëra në Kinë, gjatë gjithë rrugës në vitin 2017 deri në këtë udhëtim nëntë vjet më vonë, presidenti Xi dhe unë kemi krijuar marrëdhënie të jashtëzakonshme personale. Ajo u shërbeu shumë mirë njerëzve të të dy vendeve tona dhe ne vazhdojmë ta ndërtojmë këtë miqësi”, tha Trumpi duke vënë në dukje se marrëdhëniet janë “afruar gjithnjë e më shumë” me kalimin e kohës.
Trumpi zbuloi se ai dhe Xi u ulën së bashku për dy orë gjatë banketit të mirëseardhjes dhe performancës kulturore të APEC-ut të mërkurën në mbrëmje për të diskutuar mbi çështjet kryesore përpara seancës së tyre zyrtare. “Unë mendoj se diçka do të dalë”, theksoi ai.
Të dy udhëheqësit pritej të diskutonin për çështjet e tregtisë, tarifat dhe kufizimet e teknologjisë, përfshirë çipat.
Duke shqyrtuar lidhjet ekonomike, Trumpi vuri në dukje Bordin e Tregtisë SHBA-Kinë të krijuar gjatë vizitës së tij në Pekin në maj dhe propozimin “30 për 30” për lehtësimin e tarifave të finalizuar gjatë vizitës shtetërore të Xi-së në Washington në shtator, sipas të cilit, secila palë ra dakord të ulë tarifat për 30 miliardë dollarë të importeve në një “mënyrë shumë të drejtë”.
Ai tha se do t’i kërkojë Pekinit të zgjerojë blerjet bujqësore për të përmbushur “oreksin e pangopur” të Kinës. Takimi shënoi vizitën e dytë të Trumpit në Kinë këtë vit dhe raundin e tretë të bisedimeve midis dy liderëve.
Në dy samitet e tyre të fundit, Trumpi dhe Xi ranë dakord të “ndërtojnë marrëdhënie konstruktive të stabilitetit strategjik të bazuar në respekt, drejtësi dhe reciprocitet”. Duke folur për të dy liderët, Trumpi tha se Washingtoni dhe Pekini duan të ndihmojnë në përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, duke vënë në dukje se 25 mijë njerëz, “kryesisht ushtarë në muaj po vriten”.
Duke iu drejtuar luftës së Iranit, Trumpi tha se të dy vendet ndajnë interes të fortë në sigurimin e rrjedhave të energjisë përmes Ngushticës së Hormuzit, një pikë jetike globale e tranzitit të naftës dhe parandalimin e Teheranit nga ndërtimi i një arme bërthamore. “Ne të dy e ndiejmë këtë shumë fort në të dyja pikat”, shtoi Trumpi.
Ai theksoi antinarkotikët si një nga “shumë fusha të tjera të bashkëpunimit të mundshëm”, duke pretenduar se flukset e fentanilit në det kanë rënë 97 për qind pas zbatimit të rreptë. Takimi dypalësh Trump-Xi pasoi bisedimet e Trumpit me presidentin rus Vladimir Putin, me të tre udhëheqësit që pritet të zhvillojnë diskutime trepalëshe më vonë sot.
Duke konfirmuar se takimi i tij i mëparshëm me Putinin shërbeu “vetëm për të vendosur skenën”, Trumpi tha se po parashikon “ndoshta takim të suksesshëm” trepalësh. Më herët sot, Xi priti Samitin e 33-të të liderëve të forumit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor.