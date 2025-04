Trump flet pas “tërheqjes” nga tarifat: Kina dëshiron marrëveshje, por…

Shtetet e Bashkuara po shohin “një përkushtim të madh nga vendet e tjera, përfshirë Kinën”, tha Presidenti Donald Trump pasditen e sotme pasi njoftoi një pauzë 90-ditore për të gjitha tarifat “reciproke”, me përjashtim të Kinës, e cila do të ketë tarifa të rritura në 125%.

“Kina dëshiron të bëjë një marrëveshje. Ata thjesht nuk e dinë se si ta bëjnë këtë. E dini, është një nga ato gjëra që ata nuk e dinë plotësisht – Ata janë njerëz krenarë”, u tha ai gazetarëve gjatë një deklarate në Shtëpinë e Bardhë.

“Dhe presidenti Xi është një njeri krenar. Unë e njoh atë shumë mirë dhe ata nuk dinë si ta bëjnë këtë. Por ata do ta kuptojnë. Ata janë në proces për ta kuptuar, por duan të bëjnë një marrëveshje”.

