Trump: Evropa ka rënë dakord të nxjerrë sasi masive të rezervave të dizelit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të premten se Evropa ka rënë dakord të nxjerrë në treg një “sasi masive” të rezervave të saj të naftës dizel, transmeton Anadolu.
“Evropa sapo ka rënë dakord të nxjerrë në treg një sasi masive të rezervave të saj të mëdha të naftës dizel. Procesi do të nisë menjëherë”, tha Trump në platformën Truth Social.
Të enjten, Trump tha se mund t’u kërkojë vendeve evropiane të nxjerrin në treg një pjesë të rezervave të tyre të naftës dizel për të ndihmuar në uljen e çmimeve të karburanteve.