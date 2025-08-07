Trump emëron Stephen Miran për të shërbyer në Bordin e Rezervës Federale
Presidenti amerikan Donald Trump ka nominuar kryetarin e Këshillit të Këshilltarëve Ekonomikë, Stephen Miran, për të shërbyer në Bordin e Rezervës Federale (FED), transmeton Anadolu.
Trump tha se Miran do të zërë vendin e sapo lënë bosh në bord deri më 31 janar.
“Ndërkohë, do të vazhdojmë kërkimin për një zëvendësues të përhershëm”, u shpreh ai.
“Stephen ka doktoraturë në Ekonomi nga Universiteti i Harvardit dhe ka shërbyer me nder në Administratën time të Parë”, shtoi ai.
“Ai ka qenë me mua që nga fillimi i Mandatit tim të Dytë, dhe ekspertiza e tij në botën e ekonomisë është e pakrahasueshme. Ai do të bëjë një punë të shkëlqyer. Urime, Stephen!”, tha presidenti amerikan.