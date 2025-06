Trump-Elon Musk përplasje publike, miliarderi: Pa mua do t’i kishe humbur zgjedhjet

Presidenti i SHBA, Donald Trump shprehu pakënaqësinë e tij me qëndrimin e Elon Musk me rastin e kritikave publike të shefit të Teslës për “Bill Bill Bill” , i cili ka mbështetjen e Shtëpisë së Bardhë.

Musk ka shprehur vazhdimisht kundërshtime, duke përmendur vlerësime për një rritje të deficitit.

“Ne patëm një marrëdhënie të shkëlqyer me Elon. Nuk e di nëse kemi më,” tha Trump në deklaratat nga Zyra Ovale, më pak se një javë pasi të dy burrat shkëmbyen fjalë të ngrohta në ditën e fundit të Musk në Shtëpinë e Bardhë.

“Jam shumë i zhgënjyer nga Eloni”, u tha presidenti amerikan gazetarëve, duke shtuar:

“E kam ndihmuar shumë”. Presidenti amerikan nuk mungoi të theksonte se Musk kishte njohuri të thella për përmbajtjen e projektligjit: “Ai e dinte çdo aspekt të këtij projektligji. Ai e dinte më mirë se pothuajse kushdo tjetër dhe nuk kundërshtoi kurrë derisa u largua”, tha Trump.

Trump vlerësoi se reagimi i shefit të Teslës ishte për shkak të faktit se “ai reagoi vetëm kur mësoi se do të na duhej të ulnim kuotën e detyrueshme për automjetet elektrike”, duke nënkuptuar se interesat e biznesit të Musk ndikojnë në qëndrimin e tij.

Në të njëjtën kohë, ai vazhdoi sulmet e tij të ashpra kundër miliarderit, duke sugjeruar se ndryshimi në qëndrimin e njeriut të fortë të Teslës ishte për shkak të largimit të tij nga qeveria. Sipas Trump, shumë nga ish-bashkëpunëtorët e tij përfundojnë duke sulmuar administratën e tij sepse thjesht u mungon pushteti dhe dukshmëria.

“Do të jem i sinqertë: mendoj se atij i mungon vendi”, tha ai për Musk, i cili është tërhequr nga roli i tij këshillues. “Njerëzit largohen nga qeveria ime dhe na duan. Dhe në një moment, u mungon aq shumë sa disa e përqafojnë dhe disa bëhen armiqësorë.”

Trump argumentoi se ky është një model i njohur: “E kemi parë me të tjerët. Ata largohen, zgjohen një mëngjes dhe shkëlqimi zhduket. E gjithë bota është ndryshe dhe ata bëhen armiqësorë. Nuk e di pse ndodh.”

Elon Musk iu përgjigj deklaratave të Donald Trump në një mënyrë kaustike. “Çfarëdo qoftë,” shkroi Musk me ironi në platformën X, ndërsa Trump ende po fliste me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, duke shprehur zhgënjim me qëndrimin e ish-këshilltarit të tij.

Përgjigja e themeluesit të Tesla dhe SpaceX ishte e menjëhershme dhe agresive në lidhje me përmbajtjen e projektligjit. “Mbani shkurtimet në stimujt për automjetet elektrike dhe energjinë diellore – megjithëse është plotësisht e padrejtë, për sa kohë që subvencionet e naftës dhe gazit mbeten të paprekura – por hiqni qafe malin e mbeturinave që keni ngarkuar në projektligj”, shkroi Musk. Ai shtoi: “Në historinë e qytetërimit, nuk ka pasur kurrë një projektligj që të ketë qenë njëkohësisht i madh dhe i bukur . Të gjithë e dinë këtë! Ose keni një projektligj të madh dhe të shëmtuar, ose një projektligj të vogël dhe të bukur . E vogël dhe e bukur është e duhura

“Pa mua, Trump do t’i kishte humbur zgjedhjet, demokratët do të kontrollonin Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senati do të ishte 51-49 në favor të tyre”, shtoi ai, duke shtuar: “Një mosmirënjohje e tillë”.

