Trump e quan vizitën e kreut të CIA-s në Moskë “gjysmë rutinë”, mohon se kishte të bënte me kërcënime të mundshme ruse
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e ka cilësuar misionin e drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe, në Moskë këtë javë si “gjysmë rutinë”, duke hedhur poshtë raportimet se vizita lidhej me kërcënime të mundshme ushtarake ruse kundër NATO-s ose Mbretërisë së Bashkuar, transmeton Anadolu.
“Asnjëra nga këto”, i tha Trump komentatorit politik Glenn Beck, kur u pyet për zërat se Rusia po testonte vendosmërinë e aleatëve ose po planifikonte një sulm ndaj Britanisë.
Ai e përshkroi Ratcliffe si një “njeri fantastik” dhe këmbënguli se ai nuk kishte udhëtuar në kryeqytetin rus për këto arsye.
“Tani, mund të dalë diçka nga kjo. Po punojmë shumë për t’i dhënë fund asaj lufte”, tha Trump duke iu referuar konfliktit Rusi-Ukrainë, i cili filloi në shkurt të vitit 2022.
Trump pretendoi se si Moska, ashtu edhe Kievi, duken të gatshëm për një marrëveshje, duke pohuar se “sinqerisht, të dyja palët duan që në këtë pikë ajo të përfundojë”.
Kremlini ka konfirmuar se vizita e Ratcliffe të martën në Moskë përfshiu kontakte ndërmjet shërbimeve të sigurisë. Kjo ishte hera e parë që një drejtor i CIA-s udhëtoi në Moskë që nga viti 2021.
Ratcliffe nuk u takua me presidentin rus Vladimir Putin. Zëdhënësi Dmitry Peskov tha se Putin u informua mbi diskutimet.
Duke cituar njerëz të informuar për udhëtimin, The Wall Street Journal raportoi të mërkurën se vizita e papritur e Ratcliffe në Moskë kishte për qëllim pjesërisht paralajmërimin e Rusisë kundër sulmeve ndaj anëtarëve të NATO-s.
Udhëtimi erdhi pas vlerësimeve të reja të inteligjencës amerikane se Putin mund të kërkojë të testojë vendosmërinë e NATO-s me një sulm të kufizuar ndaj një anëtari të aleancës brenda disa viteve të ardhshme, sipas Journal.
Zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar se Rusia, duke u përballur me vështirësi në luftën e saj kundër Ukrainës dhe në rritje të presionit të brendshëm, mund të marrë në konsideratë veprime që variojnë nga sulmet kibernetike deri te një inkursion i kufizuar ushtarak, duke synuar potencialisht një nga shtetet baltike, thuhet në raport.
Një faktor tjetër mund të jetë mungesa e municioneve kritike perëndimore, sipas Journal. Stoqet e armëve amerikane janë reduktuar nga transferimet e armëve në Ukrainë që nga lufta e Rusisë në vitin 2022, si dhe nga kërkesat e konfliktit që përfshin Iranin.
Prandaj, udhëtimi i Ratcliffe ofroi një mundësi për Washingtonin që t’i jepte një paralajmërim të drejtpërdrejtë Moskës duke ruajtur kontaktet e inteligjencës midis dy palëve.