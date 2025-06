Trump: E ndala shpërthimin e luftës Kosovë-Serbi, do të sjell paqe edhe mes Iranit e Izraelit

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u ka bërë thirrje Iranit dhe Izraelit që të arrijnë një marrëveshje paqeje, ndërsa në mesazhin e tij ka përmendur edhe rastin e Kosovës dhe Serbisë si shembull të suksesit të tij në diplomaci.

Në një postim në platformën e tij “Truth Social”, Trump ka deklaruar se gjatë mandatit të tij të parë kishte ndalur një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, që sipas tij ishte “gati të shpërthente në luftë”.

“Irani dhe Izraeli duhet ta bëjnë një marrëveshje, dhe do ta bëjnë një marrëveshje, ashtu siç e bëra unë Indinë dhe Pakistanin të arrijnë një marrëveshje… Gjithashtu, gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova ishin duke e përshkallëzuar situatën me intensitet… dhe ky konflikt i vjetër ishte gati të shpërthente në luftë. Unë e ndala. Biden e ka dëmtuar perspektivën afatgjatë me disa vendime të këqija, por unë do ta rregulloj përsëri”, shkroi Trump.

Ai përmendi gjithashtu ndërhyrjen e tij për të ulur tensionet midis Egjiptit dhe Etiopisë për çështjen e digës në lumin Nil. Në fund të postimit të tij, Trump tha se po zhvillohen shumë telefonata dhe takime për të arritur paqe mes Izraelit dhe Iranit. “Do të kemi paqe së shpejti midis Izraelit dhe Iranit. Bëj shumë dhe nuk marr kurrë meritë për asgjë, por është OK, populli e kupton. Bëje Lindjen e Mesme të Madhe Përsëri!”, shkroi Trump. Këto deklarata të Trump vijnë në një kohë kur tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë përshkallëzuar për të tretën ditë radhazi, me kërcënime të ndërsjella për përdorim të forcës edhe më të madhe./Telegrafi/

