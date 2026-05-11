Trump do të vizitojë Kinën për herë të parë në gati 9 vjet mes tensioneve globale
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump do të vizitojë Kinën nga 13 deri në 15 maj me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping, njoftoi sot Ministria e Jashtme e Kinës, transmeton Anadolu.
Ministria postoi deklaratën në platformën amerikane të mediave sociale X, duke konfirmuar planet e njoftuara më parë nga pala amerikane. Vizita shënon udhëtimin e parë të Trumpit në Kinë në pothuajse nëntë vjet.
Ish-presidenti amerikan Joe Biden nuk e vizitoi Kinën gjatë mandatit të tij, ndërsa vizita e fundit në nivel udhëheqësi nga SHBA-ja në Kinë u zhvillua në nëntor 2017 kur Trumpi bëri një vizitë shtetërore gjatë mandatit të tij të parë si president.
Vizita e fundit e Trumpit vjen në një moment kritik, pasi tensionet mbeten të larta në Lindjen e Mesme pas konfliktit të shkaktuar nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe sulmet e tij hakmarrëse.
Udhëtimi ishte planifikuar më parë për 31 mars deri më 2 prill, por u shty për shkak të nevojës së Trumpit për t’u përqendruar në luftën që përfshin Iranin, sipas raporteve të mëparshme.
Konflikti në Lindjen e Mesme pritet të jetë temë kryesore gjatë bisedimeve.
Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pekinit janë tensionuar gjithnjë e më shumë gjatë mandatit të dytë të Trumpit, mes mosmarrëveshjeve mbi rritjen e tarifave të SHBA-së dhe kufizimet teknologjike si dhe lëvizjeve të Kinës për të forcuar kontrollin mbi elementët e rrallë të tokës, një sektor në të cilin ajo dominon furnizimin global.
Përveç çështjeve ekonomike dhe tregtare, të dy palët pritet të diskutojnë edhe për Tajvanin, të cilin Kina e pretendon si territorin e vet, pas miratimit të fundit nga SHBA-ja të shitjeve të armëve në shkallë të gjerë në ishull.