Trump: Do të urdhëroj heqjen e të gjitha sanksioneve amerikane ndaj Sirisë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha sot se do të urdhërojë heqjen e sanksioneve “brutale dhe paralizuese” të SHBA-së ndaj Sirisë pas konsultimeve me presidentin turk, Recep Tayyip Erdoğan, dhe udhëheqës të tjerë rajonalë, raporton Anadolu.

“Pasi diskutova situatën në Siri me princin e kurorës, princin tuaj të kurorës, dhe gjithashtu me presidentin Erdoğan të Turqisë, i cili më telefonoi ditën tjetër dhe më kërkoi një gjë shumë të ngjashme, ndër të tjera, dhe miqtë e mi, njerëz për të cilët kam shumë respekt në Lindjen e Mesme, do të urdhëroj ndërprerjen e sanksioneve kundër Sirisë në mënyrë që t’u jap atyre një shans për madhështi”, tha Trump në Riad ndërsa u adresua në një forum investimesh.

“Por tani është koha e tyre për të shkëlqyer. Është koha e tyre për të shkëlqyer. Ne po i heqim të gjitha”, tha Trump për Sirinë.

“Pra, unë them: Paç fat Siri. Na tregoni diçka shumë të veçantë, siç kanë bërë, sinqerisht, në Arabinë Saudite”, shtoi ai.

Konfirmimi i këtij veprimi vjen një ditë pasi Trump pranoi se po shqyrtonte heqjen e sanksioneve të SHBA-së ndaj Sirisë. Vendosmëria e tij është e fundit që vjen nga udhëheqësit perëndimorë, ndërsa ata kërkojnë të heqin penalitetet ekonomike të vendosura ndaj Damaskut gjatë sundimit të regjimit të rrëzuar të Bashar al-Asadit.

Presidenti francez Emmanuel Macron tha javën e kaluar se BE-ja do të heqë gradualisht sanksionet ndaj Sirisë, ndërsa priti presidentin sirian Ahmed al-Sharaa në Paris.

Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi më parë se Trump do të takohet me al-Sharaan të mërkurën, ndërsa ai vazhdon vizitën e tij në Arabinë Saudite. Detajet shtesë mbi takimin nuk ishin menjëherë të disponueshme.

Trump tha se Sekretari i Shtetit Marco Rubio do të takohet me ministrin e Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani në Turqi “më vonë këtë javë”.

Bashar al-Asad, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, iku në Rusi më 8 dhjetor, duke shënuar fundin e sundimit të Partisë Baath që filloi në vitin 1963.

