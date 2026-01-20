Trump: Do ta zbuloni se sa larg do të shkoj me Groenlandën, Macron dhe Starmer janë të ashpër kur unë nuk jam pranë
Intervista përmbyllëse e Donald Trump, me pyetje nga gazetarët, pati disa referenca interesante për Groenlandën dhe mundësinë e aneksimit.
Kur u pyet se sa larg ishte i gatshëm të shkonte për të blerë Groenlandën, ai u përgjigj vetëm: “Do ta zbuloni vetë”.
Një gazetar e pyeti gjithashtu presidentin amerikan nëse shpërbërja përfundimtare e NATO-s ishte çmimi që ai ishte i gatshëm të paguante për Groenlandën.
“Mendoj se do të gjejmë një zgjidhje që do të kënaqë si NATO-n ashtu edhe ne. Por ne kemi nevojë për Groenlandën për arsye sigurie, ne kemi nevojë për të për sigurinë kombëtare dhe madje edhe për sigurinë globale”, u përgjigj ai.
Ai gjithashtu vlerësoi se situata në Groenlandë do të “zhvillohej mjaft mirë”. Kur u pyet për tarifat që ai propozon të vendosë ndaj Evropës nëse ajo nuk e mbështet planin e tij për të aneksuar Groenlandën, ai u përgjigj: “Kemi shumë takime të planifikuara në lidhje me Groenlandën. “Siç e dini, unë po nisem për në Davos sonte dhe kemi shumë takime të planifikuara për Groenlandën. Dhe mendoj se gjërat do të shkojnë mjaft mirë.”
Nër të tjera Trump tha: Starmer dhe Macron janë të ashpër kur unë nuk jam pranë tyre.