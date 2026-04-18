Trump: Do marrim “pluhurin bërthamor” të Iranit nëse dështon marrëveshja

Presidenti Donald Trump paralajmëroi të premten se SHBA-ja do ta marrë me forcë “pluhurin bërthamor” të Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje, ndërsa përjashtoi mundësinë e vendosjes së tarifave në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.

“Do të hyjmë në Iran dhe do ta marrim së bashku, dhe do ta sjellim në SHBA”, u tha Trump gazetarëve gjatë kthimit drejt Bazës së Përbashkët Andrews në Maryland. “Nëse nuk e bëjmë këtë, do ta marrim në një formë tjetër—një formë shumë më jomiqësore”.

I pyetur nëse do ta zgjasë armëpushimin apo do t’i rifillojë sulmet nëse nuk arrihet marrëveshje deri të mërkurën, kur skadon armëpushimi dyjavor i ndërmjetësuar nga Pakistani, Trump la të hapur mundësinë e goditjeve të reja.

“Ndoshta, nuk do ta zgjas, por bllokada do të mbetet. Por ndoshta nuk do ta zgjas, kështu që do të keni një bllokadë dhe, fatkeqësisht, mund të na duhet të fillojmë të hedhim përsëri bomba”, tha ai.

Sa u përket pretendimeve të Iranit se dallimet ende vazhdojnë, Trump tha: “Ata duhet të thonë diçka ndryshe sepse kanë njerëz që duhet t’u përgjigjen. Unë thjesht po e them siç është”.

Lidhur me mundësinë e vendosjes së tarifave në ngushticë, Trump tha: “Jo. Në asnjë mënyrë”.

“Kufizimet janë që nuk mund të vendosen tarifa. Nuk do të ketë tarifa”, shtoi ai.

