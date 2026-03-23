Trump dhe Starmer diskutojnë për Ngushticën e Hormuzit në një telefonatë natën vonë
MARKETING
Kryeministri britanik Keir Starmer dhe Presidenti i SHBA-së Donald Trump diskutuan krizën e Ngushticës së Hormuzit në një telefonatë të dielën vonë.
MARKETING
“Ata ranë dakord që rihapja e Ngushticës së Hormuzit ishte thelbësore për të siguruar stabilitetin në tregun global të energjisë”, tha Downing Street në një deklaratë, duke shtuar se ata do të “flisnin përsëri së shpejti”.
Thirrja erdhi pasi Trump kritikoi ashpër kryeministren britanike dhe aleatët e tjerë evropianë për ngurrimin e tyre për të ndihmuar ushtarakisht Shtetet e Bashkuara në luftën e saj me Iranin.
Britania është një nga 22 vendet që kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjet për të siguruar lundrim të sigurt në Ngushticën e Hormuzit, rrugën ujore vendimtare që është mbyllur në mënyrë efektive që nga shpërthimi i luftës me Iranin.
Të dielën, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se ishte “absolutisht i bindur” se aleanca do të jetë në gjendje ta rihapë ngushticën. Rutte argumentoi se natyra sekrete e operacionit ushtarak kërkonte që vendet e NATO-s të merrnin kohë për të kalibruar përgjigjen e tyre.
“O Zot, çfarë ndodh nëse Donald më bërtet? Çfarë të them, Lammy?” thotë aktori që luan Starmerin, përpara se të shtojë: “Nuk jam në gjendje të flas për këtë, Lammy. Si e bëri Liz Truss këtë punë të dukej kaq e lehtë?”