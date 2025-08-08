Trump dhe Putin takohen javën tjetër, e konfirmon Shtëpia e Bardhë
Sipas një zyrtari të lartë të Shtëpisë së Bardhë, një takim midis Donald Trump dhe Vladimir Putin është caktuar për fundin e javës së ardhshme.
Vendi është ende në diskutim, por mundësitë përfshijnë Emiratet e Bashkuara Arabe, Hungarinë, Zvicrën dhe Romën.
Detajet janë ende të paqarta, shkruan skynews.
As data e saktë nuk dihet ende.
Gjithashtu, nuk dihet nëse Volodymyr Zelensky do të jetë i pranishëm.
Zyrtari tha se rusët kanë ofruar një listë kërkesash për një armëpushim të mundshëm, dhe Uashingtoni tani po përpiqet të marrë mbështetjen e ukrainasve dhe aleatëve evropianë.
Nga ana e tyre, ukrainasit kanë thënë prej kohësh se nuk do të lëshojnë asnjë territor që Rusia e ka aneksuar në mënyrë të paligjshme. /Telegrafi/