Trump dhe Putin takohen javën tjetër, e konfirmon Shtëpia e Bardhë

Trump dhe Putin takohen javën tjetër, e konfirmon Shtëpia e Bardhë

Sipas një zyrtari të lartë të Shtëpisë së Bardhë, një takim midis Donald Trump dhe Vladimir Putin është caktuar për fundin e javës së ardhshme.

Vendi është ende në diskutim, por mundësitë përfshijnë Emiratet e Bashkuara Arabe, Hungarinë, Zvicrën dhe Romën.

Detajet janë ende të paqarta, shkruan skynews.
As data e saktë nuk dihet ende.

Gjithashtu, nuk dihet nëse Volodymyr Zelensky do të jetë i pranishëm.

Zyrtari tha se rusët kanë ofruar një listë kërkesash për një armëpushim të mundshëm, dhe Uashingtoni tani po përpiqet të marrë mbështetjen e ukrainasve dhe aleatëve evropianë.

Nga ana e tyre, ukrainasit kanë thënë prej kohësh se nuk do të lëshojnë asnjë territor që Rusia e ka aneksuar në mënyrë të paligjshme. /Telegrafi/

MARKETING

Të ngjajshme

Familjet e pengjeve izraelitë protestojnë jashtë shtëpisë së ministrit të mbrojtjes kundër planit për Gazën

Familjet e pengjeve izraelitë protestojnë jashtë shtëpisë së ministrit të mbrojtjes kundër planit për Gazën

Franca dënon me “fuqishëm” planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Franca dënon me “fuqishëm” planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë takim urgjent mbi planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë takim urgjent mbi planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Protestë në Shkup në mbështetje të Palestinës

Protestë në Shkup në mbështetje të Palestinës

India pezullon planet për të blerë armë amerikane pas tarifave të Trumpit

India pezullon planet për të blerë armë amerikane pas tarifave të Trumpit

Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza u përshkallëzuan nga sulmet rajonale të Izraelit

Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza u përshkallëzuan nga sulmet rajonale të Izraelit