Trump dhe Putin do të zhvillojnë një bisedë telefonike

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë të ditur se do të flasë në telefon me presidentin rus, Vladimir Putin, në orën 14:00GMT, transmeton Anadolu.

“Do të flas me presidentin Putin të Rusisë në orën 10:00 paradite. Faleminderit!”, shkroi Trump në platformën Truth Social.

Putin gjithashtu iu referua bisedës me Trumpin gjatë një ekspozite të markave ruse në zhvillim në Moskë.

“Sot, unë do të flas me presidentin e SHBA-së dhe patjetër do t’i sugjeroj që ai ta përdorë këtë material për ta promovuar atë në tregun amerikan”, tha Putin.

Lajmi për telefonatën vjen derisa SHBA-ja kërkon të ndërmjetësojë luftën midis Rusisë dhe Ukrainës. Trump e ka pozicionuar veten si një ndërmjetës i mundshëm i paqes në negociatat midis dy vendeve fqinje.

Diskutimet zakonisht trajtojnë çështjet dypalëshe së bashku me shqetësime më të gjera të sigurisë rajonale,

Në mandatin e dytë presidencial të Trumpit, ai dhe Putin janë angazhuar në disa telefonata, duke filluar me bisedën e tyre të parë më 12 shkurt.

