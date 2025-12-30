Trump dhe ndihmësit e tij të lartë i kërkuan Netanyahut të ndryshojë politikat e Izraelit në Bregun Perëndimor
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe këshilltarët e tij kryesorë i kërkuan kryeministrit Benjamin Netanyahu të ndryshojë politikat e Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar, raportoi të hënën faqja e lajmeve Axios, transmeton Anadolu.
Duke cituar një zyrtar amerikan dhe një burim tjetër, Axios tha se kjo ndodhi gjatë takimit të së hënës midis Trumpit dhe Netanyahut së bashku me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, të Dërguarin Special Steve Witkoff dhe dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner, në shtetin amerikan të Floridës.
Sipas raportit, zyrtari amerikan tha se Shtëpia e Bardhë mendon se një përshkallëzim i dhunshëm në Bregun Perëndimor do të minojë përpjekjet për të zbatuar marrëveshjen e paqes në Gaza dhe për të parandaluar zgjerimin e Marrëveshjeve të Abrahamit para përfundimit të mandatit të Trumpit.
Trump dhe ekipi i tij shprehën shqetësim për situatën në Bregun Perëndimor dhe i kërkuan Netanyahut të shmangte hapat provokues dhe të “qetësonte gjërat”, thanë burimet, sipas Axios.
Ata gjithashtu ngritën çështjet e dhunës së kolonëve kundër civilëve palestinezë, paqëndrueshmërinë financiare të Autoritetit Palestinez dhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite, thanë burimet.
“Netanyahu foli shumë fuqishëm kundër dhunës së kolonëve dhe tha se do të ndërmarrë më shumë veprime”, citohet të ketë thënë burimi me njohuri nga Axios.
Pas takimit me Netanyahun, Trump u tha gazetarëve të hënën se SHBA-ja dhe Izraeli nuk bien dakord “100 për qind” për Bregun Perëndimor, por në fund do të arrijnë në një përfundim.
“Kemi pasur një diskutim, një diskutim të madh, për një kohë të gjatë për Bregun Perëndimor, dhe nuk do të thoja se biem dakord 100 për qind për Bregun Perëndimor, por do të arrijmë në një përfundim”, tha ai kur u pyet nëse është i shqetësuar për dhunën e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor dhe nëse i kishte përcjellë një mesazh Netanyahut në lidhje me territorin e pushtuar.
“Do të njoftohet në një kohë të përshtatshme, por ai do të bëjë gjënë e duhur”, tha ai, duke iu referuar Netanyahut.
Forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.103 palestinezë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur gati 11.000 dhe kanë ndaluar rreth 21.000 të tjerë që nga tetori 2023, tregojnë shifrat palestineze.
Në një vendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.