Trump dhe Modi diskutojnë për Lindjen e Mesme dhe Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump zhvilloi sot bisedë telefonike me kryeministrin indian Narendra Modi për konfliktin në Lindjen e Mesme dhe Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Trump dhe Modi diskutuan mbi situatën aktuale në Lindjen e Mesme, përfshirë rëndësinë e mbajtjes së hapur të Ngushticës së Hormuzit”, shkroi ambasadori amerikan në Indi, Sergio Gor në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Në një deklaratë, Modi tha se pati “shkëmbim të dobishëm pikëpamjesh” me Trumpin mbi situatën në Lindjen e Mesme.
“India mbështet de-eskalimin dhe rivendosjen e paqes sa më shpejt të jetë e mundur. Sigurimi që Ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur, e sigurt dhe e arritshme është thelbësore për të gjithë botën. Ne ramë dakord të qëndrojmë në kontakt në lidhje me përpjekjet drejt paqes dhe stabilitetit”, tha kryeministri indian në X.
Eskalimi rajonal në Lindjen e Mesme ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Ngushtica e Hormuzit është bllokuar në mënyrë efektive që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi naftë kalojnë normalisht nëpër të çdo ditë dhe ndërprerja e saj ka rritur kostot e transportit dhe ka shtyrë çmimet globale të naftës më lart.
Të hënën, Trumpi tha se urdhëroi shtyrje pesë-ditore të të gjitha sulmeve ndaj termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane, duke përmendur bisedime “shumë të mira dhe produktive” me Teheranin.
Por, zyrtarët iranianë mohuan të ketë ndodhur ndonjë bisedë për javë të tëra.