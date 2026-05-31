Trump dërgon kornizë të rishikuar paqeje për Iranin me “kushte më të ashpra”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i dërgoi Iranit një version të rishikuar të një kornize të propozuar paqeje që përmban kushte më të ashpra, ndërsa përpjekjet vazhdojnë për të siguruar një marrëveshje që do t’i jepte fund luftës, transmeton Anadolu.
The New York Times raportoi se Trump ndryshoi elemente të draft-marrëveshjes dhe ia ktheu atë Teheranit për shqyrtim, duke cituar tre zyrtarë të njohur me çështjen, por raporti nuk specifikoi ndryshimet e sakta të bëra në tekst.
Zyrtarët thanë se Trump ka shprehur shqetësime për dispozitat që mund të përfshijnë shkrirjen e aseteve iraniane, një çështje që ai e kishte kritikuar më parë në lidhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të negociuar nën ish-presidentin Barack Obama.
Raporti gjithashtu tha se Trump është bërë i frustruar me ritmin e përgjigjes së Iranit ndaj propozimeve amerikane, të cilat janë negociuar përmes ndërmjetësve, përfshirë zyrtarë nga Pakistani.
Një zyrtar i tha gazetës se propozimi i rishikuar kishte për qëllim të rriste presionin mbi Teheranin dhe të inkurajonte pranimin e një kornize që tashmë i ishte paraqitur udhëheqësit suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, për miratim.
Megjithatë, raporti theksoi se komunikimi me udhëheqjen më të lartë të Iranit ka rezultuar i vështirë, duke ngritur mundësinë e vonesave të mëtejshme nëse dokumentit, i përshkruar si një memorandum mirëkuptimi, i bëhen ndryshime të tjera.
Raporti shtoi se çështje më të diskutueshme, përfshirë të ardhmen e programit bërthamor të Iranit, do të trajtohen në raunde të mëvonshme negociatash.
Të premten, Trump zhvilloi një takim dyorësh me këshilltarë të lartë në Dhomën e Situatave të Shtëpisë së Bardhë për të diskutuar përpjekjet për t’i dhënë fund luftës, por pas bisedimeve nuk pati asnjë njoftim publik.