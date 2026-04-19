Trump: Delegatët amerikanë do të shkojnë në Islamabad për bisedime me Iranin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se përfaqësuesit amerikanë pritet të mbërrijnë në Islamabad nesër në mbrëmje për negociata me Iranin, transmeton Anadolu.
“Përfaqësuesit e mi po shkojnë në Islamabad, Pakistan. Ata do të jenë atje nesër në mbrëmje për negociata”, shkroi Trump në një postim në llogarinë e tij në rrjetin Truth Social.
“Irani vendosi të qëllojë dje në Ngushticën e Hormuzit — një shkelje totale e marrëveshjes sonë të armëpushimit!” shkroi ai, duke pretenduar se forcat iraniane kishin shënjestruar anije në këtë korridor strategjik detar, përfshirë një anije franceze dhe një anije mallrash me flamur britanik.
Trump deklaroi gjithashtu se Irani ka kërcënuar ta mbyllë këtë rrugë detare strategjike, duke thënë se një veprim i tillë do të ishte i dëmshëm për vetë Iranin.
“Ata po na ndihmojnë pa e ditur dhe janë ata që humbasin me kalimin e mbyllur, 500 milionë dollarë në ditë”, tha ai.
Trump tha se rrugët globale të transportit detar po vazhdojnë të furnizojnë SHBA-në, duke shtuar se anijet e destinuara për Amerikën po drejtohen drejt porteve në Teksas, Luiziana dhe Alaska.
“Ne po ofrojmë një marrëveshje shumë të drejtë dhe të arsyeshme, dhe shpresoj që ata ta pranojnë, sepse nëse nuk e bëjnë, Shtetet e Bashkuara do të shkatërrojnë çdo central energjie dhe çdo urë në Iran. Nuk ka më tolerancë”, shkroi ai më tej.
Ai shtoi se administratat e mëparshme kishin dështuar të trajtonin çështjen e Iranit për disa dekada dhe përsëriti një qëndrim të ashpër, duke thënë se shpreson që Teherani ta pranojë propozimin për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm.
Ai gjithashtu shkroi: “Është koha që makineria vrasëse e Iranit të marrë fund”.