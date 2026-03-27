Trump bëhet i pari president në detyrë që vendos nënshkrimin e tij te dollarët amerikanë

Departamenti i Thesarit ka njoftuar se Donald Trump do të bëhet presidenti i parë në detyrë i SHBA-së që do të ketë nënshkrimin e tij në kartëmonedhat amerikane.

Nënshkrimi i Trumpit do të shfaqet së bashku me Sekretarin e Thesarit, Scott Bessent, një veprim i paprecedentë që Departamenti tha se do të shënonte 250-vjetorin e Amerikës.

“Nuk ka mënyrë më të fuqishme për të njohur arritjet historike të vendit tonë të madh dhe të presidentit Donald J Trump sesa kartëmonedhat e dollarëve amerikanë që mbajnë emrin e tij”, tha Bessent.

Kartëmonedhat amerikane tradicionalisht kanë mbajtur nënshkrimet e zyrtarëve të thesarit.

Ky është veprimi i fundit nga administrata për të lidhur emrin e Trumpit me një sërë programesh qeveritare dhe ndërtesash publike.

Kartëmonedhat e para prej 100 dollarësh me nënshkrimet e Trumpit dhe Bessent do të shtypen në qershor, ndërsa të tjerat do të pasojnë

 

