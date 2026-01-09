Trump anulon valën e dytë të sulmeve ndaj Venezuelës, përmend përmirësimin e bashkëpunimit

Trump anulon valën e dytë të sulmeve ndaj Venezuelës, përmend përmirësimin e bashkëpunimit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se ka anuluar një valë të dytë sulmesh ushtarake ndaj Venezuelës, duke përmendur bashkëpunimin e përmirësuar nga vendi i Amerikës Jugore, transmeton Anadolu.

Në një postim në platformën e tij të mediave sociale Truth Social, Trump tha se Venezuela ka liruar “një numër të madh të të burgosurve politik”, duke e përshkruar këtë veprim si një shenjë se vendi “po kërkon paqe” dhe e quajti atë një “gjest shumë të rëndësishëm dhe të mençur”.

“SHBA-ja dhe Venezuela po punojnë mirë së bashku, veçanërisht sa i përket rindërtimit, në një formë shumë më të madhe, më të mirë dhe më moderne, në infrastrukturën e tyre të naftës dhe gazit. Për shkak të këtij bashkëpunimi, kam anuluar valën e dytë të sulmeve që pritej më parë, e cila siç duket nuk do të nevojtet. Megjithatë, të gjitha anijet do të qëndrojnë në pozicion për qëllime të sigurisë”, tha Trump.

Më 3 janar, SHBA-ja kreu një operacion ushtarak në Venezuelë, duke kapur presidentin Nicolas Maduro dhe bashkëshorten e tij, Cilia Flores. Trump tha se administrata e tij do ta “drejtojë” Venezuelën dhe asetet e saj të naftës gjatë një periudhe tranzicioni.

Sonte, Trump do të takohet në Shtëpinë e Bardhë me drejtues të lartë të industrisë së naftës. Ai tha se ata do të investojnë “të paktën” 100 miliardë dollarë në Venezuelë.

Në një intervistë për Fox News, Trump tha se liderja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, do të vijë “diku javën e ardhshme” në Washington.

“Dhe, mezi pres ta përshëndes”, tha Trump.

MARKETING

Të ngjajshme

Bashkëpronari i barit në Crans-Montana merret në paraburgim për zjarrin që vrau 40 persona

Bashkëpronari i barit në Crans-Montana merret në paraburgim për zjarrin që vrau 40 persona

BE-ja shpall paketë ndihme prej 721 milionë dollarësh për Sirinë brenda nje kornize të re bashkëpunimi

BE-ja shpall paketë ndihme prej 721 milionë dollarësh për Sirinë brenda nje kornize të re bashkëpunimi

Gjermania premton “solidaritet të plotë” me Danimarkën në përplasjen me SHBA-në për Grenlandën

Gjermania premton “solidaritet të plotë” me Danimarkën në përplasjen me SHBA-në për Grenlandën

(VIDEO) Situata me përmbytjet vazhdon të jetë kritike, në Kërçovë 120 persona janë strehuar në sallën e sportit

(VIDEO) Situata me përmbytjet vazhdon të jetë kritike, në Kërçovë 120 persona janë strehuar në sallën e sportit

(VIDEO) Filipçe këmbëngul që të mbetet qeveria teknike

(VIDEO) Filipçe këmbëngul që të mbetet qeveria teknike

(VIDEO) Të dielën voton Gostivari, Vrapçishti, Mavrovë-Rostusha dhe Qendra Zhupë

(VIDEO) Të dielën voton Gostivari, Vrapçishti, Mavrovë-Rostusha dhe Qendra Zhupë