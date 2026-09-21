Trump anuloi sulmet e planifikuara të SHBA-së ndaj grupit Huthi në minutën e fundit
Presidenti amerikan, Donald Trump, anuloi sulmet e planifikuara ajrore kundër objektivave të grupit Huthi në Jemen pak para se ato të kryheshin, raportoi të dielën New York Times, transmeton Anadolu.
Kthesa erdhi mesditën e së dielës pasi komandantët ushtarakë kishin miratuar listat e objektivave dhe personeli po ngarkonte municione në avionët e caktuar për operacionin, sipas zyrtarëve të administratës të cituar nga gazeta.
Trump fillimisht rezistoi ndaj nisjes së sulmeve ajrore gjatë takimeve me këshilltarët të mërkurën, por më vonë urdhëroi Pentagonin të përgatitej për veprime ushtarake pas një telefonate me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman të enjten, thuhet në raport.
Sipas gazetës, princi i kurorës saudite i kërkoi Trumpit të ndërhynte drejtpërdrejt në mes të fitimeve të shpejta territoriale nga Huthitë në Jemen.
Trump ndryshoi kursin përsëri përpara se të fillonin fluturimet luftarake, duke pezulluar sulmet e planifikuara për të ardhmen e afërt.
Raporti erdhi ndërsa Trump tha të dielën se Washingtoni mban kanale të drejtpërdrejta komunikimi me Huthitë dhe se grupi ka rënë dakord të mos angazhojë forcat amerikane.
Washingtoni ka vazhduar t’i japë përparësi ndihmës këshillimore dhe inteligjencës mbi ndërhyrjen e drejtpërdrejtë luftarake. Midis 100 dhe 200 këshilltarë ushtarakë amerikanë po operojnë aktualisht në Arabinë Saudite, duke ofruar shënjestrim dhe mbështetje të inteligjencës gjeohapësinore për operacionet saudite kundër forcave Huthi, sipas CNN.
Vendimi për të ndaluar sulmet vjen gjithashtu në sfondin e mirëkuptimeve të mëparshme SHBA-grupi Huthi të arritura përmes ndërmjetësimit në Muscat, Oman.
Përfaqësuesit e grupit Huthi kanë thënë se një armëpushim i vitit 2025 me SHBA-në mbetet në fuqi dhe se ata nuk synojnë të shënjestrojnë transportin amerikan.
Sulmet e fundit ndërkufitare të rebelëve Huthi kanë plagosur civilë në Arabinë Saudite jugore, ndërsa luftimet e reja kanë ndërprerë rrugët e transportit detar dhe kanë zhvendosur civilët brenda Jemenit.