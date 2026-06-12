Trump akuzon Iranin për zbulim kushtesh të rreme të marrëveshjes
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, akuzoi Iranin se ka nxjerrë në media kushte të rreme të marrëveshjes, duke shtuar se ato nuk kanë asnjë lidhje me kushtet për të cilat është rënë dakord me shkrim, transmeton Anadolu.
“Kushtet që Irani i ka nxjerrë te ‘Fake News’ nuk kanë asnjë lidhje me kushtet për të cilat është rënë dakord me shkrim”, shkroi Trump në një postim në platformën e tij sociale Truth Social.
“Ajo që ata kanë thënë, përfshirë deklaratën e tyre të dobët dhe patetike për një marrëveshje, nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën”, shtoi ai.
Ai i quajti ata në Teheran “njerëz shumë të pandershëm”, me të cilët “nuk ekziston diçka e tillë si negociimi në mirëbesim”.
Trump gjithashtu dënoi sulmin me dron gjatë natës ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit, duke e quajtur “totalisht të papranueshëm”, si dhe duke paralajmëruar Iranin që “t’i rregullojë gjërat dhe shpejt”.
Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA kishte publikuar më herët atë që e përshkroi si një draft-memorandum me shtatë pika, i cili devijon nga një skicë marrëveshjeje e raportuar më parë nga media amerikane Axios.
IRNA tha se Irani nuk do të marrë përsipër detyrime të reja bërthamore dhe do të ruajë autoritet të plotë mbi Ngushticën e Hormuzit — ndërsa Axios kishte raportuar një kornizë që përfshinte trajtimin e stokut të uraniumit të pasuruar të Iranit dhe një “rishikim të menjëhershëm” të hapjes së ujërave pa tarifa.
Ministria e Jashtme e Iranit tha të enjten se “pjesa kryesore” e tekstit ishte finalizuar, ndërsa akuzoi Washingtonin se po minonte përparimin me qëndrime kontradiktore.