Trump: Aktualisht po bisedojmë me 7 vende për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të dielën se aktualisht është në bisedime me shtatë vende për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në “Air Force One” rreth operacionit “Furia Epike”, Trump tha se SHBA-ja po bisedon me vende të tjera për të punuar në policimin e ngushticës mbrëmë, duke theksuar se është ftuar të bashkëpunojë Kina, e cila ka deri në 90 për qind të dërgesave të saj detare të naftës bruto që transportohen përmes rrugës ujore.
“Ata marrin pjesën më të madhe të naftës së tyre, marrin shumë, rreth 90 për qind nga ngushtica. Kështu që thashë ‘A do të dëshironit të vinit?’ Dhe do ta zbulojmë. Ndoshta do ta bëjnë, ndoshta jo”, tha ai.
Duke folur për udhëheqësin suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, të emëruar së fundmi, ai pretendoi se një video në mediat sociale që tregonte 250 mijë njerëz që brohorisnin për të në një shesh ishte “e gjeneruar nga inteligjenca artificiale” dhe “nuk ka ndodhur kurrë”.
“Tërësisht e gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Nuk ndodhi kurrë. Mediat e dinin që nuk ndodhi, por e ndërtuan sikur kishin mbështetje të madhe. Nuk kanë mbështetje”, tha ai. Trump tha gjithashtu se çmimet e naftës do të ulen sapo të mbarojë lufta, duke theksuar se do të përfundojë “shumë shpejt”.
Veçmas, ai tha se SHBA-ja mund të arrijë së shpejti marrëveshje me Kubën ose të ndërmarrin veprime të tjera.
“Kuba është një vend i dështuar. Edhe Kuba dëshiron të bëjë marrëveshje. Mendoj se shumë shpejt ose do të bëjmë një marrëveshje ose do të bëjmë çfarëdo që të duhet të bëjmë”, shtoi Trump.
Ngushtica e Hormuzit, një pikë kyçe detare kritike midis Iranit në veri dhe Gadishullit Musandam të Omanit në jug, është një nga korridoret më të rëndësishme të transportit detar në botë për naftën dhe gazin.
Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive ngushticën që nga fillimi i marsit pas nisjes së sulmeve të përbashkëta nga Izraeli dhe SHBA-ja kundër vendit më 28 shkurt, të cilat deri më tani kanë vrarë rreth 1.300 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Ndërprerjet në transportin detar përmes ngushticës kanë rritur çmimet globale të naftës dhe plehrave, duke ngritur shqetësime në lidhje me furnizimet me energji dhe kostot e ushqimit.
Trump tha të shtunën se vendet që marrin naftë përmes rrugës strategjike ujore duhet të marrin përgjegjësinë për sigurimin e kalimit kyç detar dhe se SHBA-ja do të ndihmojnë. Më parë, ai tha se mund të fillojnë “së shpejti shoqërimet e marinës amerikane për anijet cisternë të naftës që kalojnë nëpër ngushticë”.