Tronditje në Francë: Pesë foshnja të pajeta zbulohen në një banesë, nis hetimi
Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin Orange, në departamentin Vaucluse të Francës, ku në një banesë janë gjetur trupat e pajetë të pesë foshnjave të porsalindura.
Sipas raportimeve të mediave lokale, foshnjat janë zbuluar të fshehura brenda kutive prej kartoni në një shtëpi ku jetonte një çift. Zbulimi ka alarmuar autoritetet, të cilat kanë nisur menjëherë hetimet për të kuptuar rrethanat e plota të rastit.
Hetuesit po punojnë për të përcaktuar identitetin e foshnjave, lidhjen e tyre me familjen dhe shkaqet që kanë çuar në vdekjen e tyre.
Rasti është bërë edhe më i ndërlikuar pasi raportohet se nëna e familjes kishte sjellë në jetë së fundmi një djalë të shëndetshëm. Autoritetet franceze po kryejnë ekzaminimet dhe veprimet hetimore për të zbardhur të gjitha detajet e kësaj ngjarjeje tronditëse.