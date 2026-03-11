Tripunovski: Që nga fillimi i vitit 2026 janë paguar rreth 20 milionë euro mbështetje për fermerët
Që nga momenti i miratimit të Programit për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2026, deri në pagesat e fundit të realizuara, drejt fermerëve janë paguar rreth 20 milionë euro, theksoi ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski, në emisionin “Top Tema”.
Ai theksoi se gjatë periudhës së kaluar Ministria ka mbajtur një sërë takimesh me shumicën e shoqatave të fermerëve, me qëllim krijimin e masave në Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2026.
“Takimi i parë u mbajt para miratimit të Programit për mbështetje financiare, ku u diskutua për propozime, ide dhe sugjerime nga shoqatat e fermerëve. Qëllimi ishte që masat të krijohen së bashku dhe t’u përgjigjen nevojave të prodhuesve”, theksoi Tripunovski.
Ai shtoi se në kuadër të Ministrisë funksionojnë grupe nënsektoriale për çdo prodhim, ku marrin pjesë përfaqësues nga shoqatat e fermerëve, komuniteti shkencor, sektori i biznesit dhe administrata.
“Në këto grupe nënsektoriale u diskutua në detaje për përmbajtjen e Programit dhe për masat që duhet të përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe zhvillimin e prodhimit bujqësor”, theksoi ministri.
Pas miratimit të Programit janë mbajtur edhe takime shtesë, ku janë prezantuar risitë e Programit.
Ministri Tripunovski theksoi se Ministria mbetet e hapur për bashkëpunim me të gjithë fermerët dhe shoqatat.
“Dera e Ministrisë është e hapur për këdo që dëshiron të konsultohet për tema të caktuara. Unë gjithmonë jam në terren, mes fermerëve, sepse vetëm