Tripunovski: Kemi rritje serioze të eksportit të prodhimeve bujqësore

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe EKonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski konsideron se të dhënat statistikore të publikuara sot për eksportin e prodhimeve bujqësore janë tregues i qartë se politikat bujqësore lëvizin në drejtim të duhur dhe se në të ardhmen vendi jo vetëm që do t’i përmbushë nevojat vendore, por edhe do ta rrisë eksportin.

“Duke i krahasuar pesë muajt e parë prej vitit 2024 me pesë muajt e parë të vitit 2025 në pjesën e eksportit shënojmë rritje mbi 50 për qind. Në numër absolut është rreth 75 milionë euro që është rritje serioze. Kjo rritje do të thotë se arritëm që prodhimet vendore bujqësore t’i promovojmë edhe jashtë kufijve të shtetit që në të ardhmen do të thotë kthim i asaj që Maqedonia ka qenë ndonjëherë në gjendje t’i përmbushë nevojat vendore, por edhe të eksportojë. Fjalia Maqedonia ushqim importues të bëhet e kaluar”, nënvizoi ministri Tripunovski, i cili sot e promovoi fushatën e re “E Maqedonisë më e mira”.

Theksoi se është formuar grup pune i cili bën analizë për efektet e subvencioneve dhe se analizat e para tregojnë se shkaqet për rënien e prodhimtarisë bujqësore nuk janëv etëm subvencionet, por se do të bëhet modifikim i vogël në këtë pjesë në vitin 2026 me qëllim që të rritet prodhimi vendor.

“Analizat fillestare tregojnë se shkaqet për rënien e prodhimit nuk janë vetëm subvencionet, përkundrazi ato janë moment i mirëmbajtjes së bujqve, megjithatë gjatë viteve të kaluara ishim dëshmitarë të asaj se Qeveria dhe Ministria nuk e kishin vendosur prodhimin bujqësor si prioritet. I trashëguam subvencionet të cilat ishin vonsesë serioze dhe i paguajtëm, ndërkaq në mënrë rrjedhëse i servisojmë të gjitha subvencionet të cilat janë sipas kalendarit të pagesës me çka ndërtojmë besim të bujqve ndaj institucioneve që në të kaluarën nuk ishte ashtu për shkak se një pjesë e populaltës bujqësore e kishin braktisur prodhimin bujqësor”, tha Tripunovski.

