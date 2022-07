Trilli ballkanik

Editorial i Revistës SHENJA

Shkruan: Ismail SINANI

Ndonjëherë të krijohet përshtypja se të rrosh në Ballkan është fati më i zi për një europian. Duke qenë se ky rajon është deng me mllef të trashëguar këto 150 vjetët e fundit, fati më i madh ndoshta është të mos rrosh as edhe një sekondë të vetme në të.

Siç duket, ky pesimizëm ka filluar të ngjeshët në mbamendjen kolektive qëkur termi Ballkan dhe ballkanizim është futur në vokabularin popullor dhe, para së gjithash,atë diplomatik. Kjo kthesë historike më këto dy terma është shndërruar në normë vrastare, duke marrë me vete një haraç të madh me lumenj gjaku.

Sot, kur duket se po shtrihet demokracia edhe në këto anë “të egra”, në fakt po zhvillohet edhe një lojë e madhe, por e domosdoshme diplomatike, për të përmbyllur kështu edhe një kapitull të historisë moderne.

Ballkani, e sidomos Maqedonia e Veriut, në këto çaste shihet në kuadër të maksimës “të rrosh apo të mos rrosh”. Hapja e negociatave për këtë vend të brishtë është një domosdoshmëri jetike për ta mbajtur “gjallë” në këtë kontekst gjeopolitik ballkanik.

Tendenca antieuropiane, e shpërfaqur me doza të larta proruse nga opozita dhe një pjesë e madhe e të ashtuquajturës elitë maqedonase, ia shton fragjilitetin këtij vendi, i cili për njohësit e mirë të historisë dihet se është me rrënjë shumë të cekëta.

Sot në Ballkan apo mbi Ballkan, po zhvillohet luftë titanësh. Moralistët e rrejshëm maqedonas, që flasin për “padrejtësitë perëndimore”, nuk po arrijnë dot ta kuptojnë se në diplomaci nuk ka pardon kur janë në pyetje interesat e mëdha. Shikuar pak më në detaje, kuptohet qartë se kësaj radhe interesi i “të mëdhenjve” është në vijë paralele edhe me interesin e maqedonasve – shpëtimin e tyre. Por, ja që këta ta fundit nuk po arrijnë ta kuptojnë se misioni i Perëndimit, i nisur në këtë hemisferë, nuk lejon lojtarë rusë, të cilët historikisht nukkanë njohur kurrë ndonjë vëlla tjetër të vogël sllav në këtë gadishull, përpos serbëve.

NoamChomsky njihet si njëri ndër humanistët më të mëdhenj të kohës sonë moderne. Gjithë jetën ia ka kushtuar luftës kundër pabarazisë. Librat e tij zënë vend në zemrën e çdo njeriu me prirje minimale normale. Thjesht, ai njeri të bën për vete kur i lexon analizat përshkruese të të gjitha hileve që bëhen sot në botë. Por, ja që teoria e tij, e zhvilluar prej më se shtatë dekadash, ende nuk po zë vend në praktikë. Gjithsesi, se kjo nuk do të thotë se një ditë nuk do të mund të realizohet ajo që e thotë ai, por megjithatë ne e jetojmë të tashmen. Kurse e tashmja, siç thotë vetë ai, është krijuar në bazë të një sistemi të vlerave, gjithsesi se të padrejta. Ja çfarë thotë në një pjesë të njërit nga librat e tij të fundit: “Të pasurit, në fakt, gjithmonë kanë ushtruar një kontroll të pamatur mbi politikën. Është një praktikë e vjetër prej shekujsh, aq e rrënjosur, për të cilën fliste AdamSmithi që më 1776. Në traktatin e njohur Pasuria e kombeve, filozofi pohonte se, në Angli, ‘arkitektët kryesorë të politikës’ ishin pronarët e shoqërisë, në kohën e tij ‘tregtarët dhe manifakturistët’… Sot nuk është më koha e tregtarëve dhe manifakturave, por e instituteve financiare dhe shumëkombësheve”. Ai që ka dy fije mend e kupton se eurointegrimi nuk është lojë fjalësh e ndonjë diplomati, që nuk ka punë tjera më të mençme,pos që ta integrojë Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në Bashkimin Europian. Sot, bota, njëjtë sikurse disa shekuj më parë, e siç ka qenë gjithmonë, është e ndarë në “zona të influencave”. Moralistët e skajshëm mund vetëm të shkruajnë ndonjë roman ose poezi, kurse kahet e politikës i japin ata që “nuk kanë fort mëshirë”, e që para 250 vjetësh i përshkruan AdamSmithi.

“Ballkanasit nuk kanë qenë kurrë vetëm.Ata e kanë nderin e mundimshëm për t’i dhënë jetë një ‘zone të influencës’; antagonizmat ballkanase kanë gjetur gjithmonë bashkëlojtarë të zellshëm të jashtëm: Fuqitë e Mëdha dhe fqinjët. Atje janë takuar Perandoria Romake e Perëndimit dhe ajo e Lindjes, Bizanti dhe Venediku, Stambolli dhe Vjena, Stambolli dhe Shën Petërsburgu, Vjena dhe Shën Petërsburgu, Berlini dhe Parisi, Berlini dhe Londra, Berlini dhe Roma, Londra dhe Moska, Uashingtoni dhe Moska”,thoshteHermanNeubacher, guvernatori i Hitlerit për Ballkanin në periudhën 1941-1945. Pasi u dorëzohet amerikanëve në vitin 1945 dhe më pas, pasi ata ua dorëzojnë komunistëve të Titos dhe “pasi ia vjelin” të gjitha informacionet, në vitin 1952 e lëshojnë nga burgu “i rëndë”. E ky, duke qenë njohës brilant i këtij nënqielli, mes tjerash e përshkruan Ballkanin me këto fjalë, që u thanë më lartë.

Chomsky dhe Neubacher-i, me siguri, kurrë nuk janë njohur. Fundja, i pari është fanatik i lirisë, ndërsa i dyti ka qenë shërbëtor i njërit prej vrasësve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Por, që të dy pajtohen për një çështje: i forti nuk njeh rregulla.

Aktualisht, kështu siç janë duke u zhvilluar proceset në frontin e Ukrainës, Ballkani domosdoshmërisht duhet të rreshtohet në orbitën e BE-së dhe NATO-s. Popujt e vegjël të Ballkanit mund të mbyten në rrëfimet e tyre për betejat e famshme që i kanë zhvilluar nëpër shekuj, por këto ligjërime për qendrat e mëdha të vendosjes nuk paraqesin më shumë se barsoleta që mund të shfrytëzohen për ndonjë darkë.

Krejt në fund, për maqedonasit që flasin shumë me doza të larta të historisë së lashtë. Për çudi, HermanNeubacher-i, i cili kujtimet i ka shkruar në vitin 1953, një vit pasi që ka dalë nga burgu i Jugosllavisë së atëhershme, kur flet për popujt e Ballkanit, i përmend shqiptarët, kroatët, rumunët, bullgarët, malazezët, grekët, serbët, por jo edhe maqedonasit. Athua si është e mundur t’i ketë harruar?! Në fakt, ai e përmend Maqedoninë dy-tre herë, por vetëm kur e shpjegon pushtimin e këtyre trevave nga bullgarët në vitin 1941. Neubacher-i kujton se Bullgaria,si dhuratë nga Rajhu gjerman, kishte marrë rajone serbe, duke e shënuar në kllapa emrin Maqedoni. Çudi!