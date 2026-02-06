Trik i thjeshtë për të marrë përgjigje të drejtpërdrejta nga ChatGPT dhe Gemini

Trik i thjeshtë për të marrë përgjigje të drejtpërdrejta nga ChatGPT dhe Gemini

Shumë përdorues të inteligjencës artificiale, si ChatGPT dhe Gemini, ankohen se përgjigjet që marrin shpesh janë të gjata dhe me shpjegime të panevojshme.

Arsyeja është se këto sisteme janë krijuar për të qenë gjithëpërfshirëse, duke shtuar kontekst dhe detaje që përdoruesi mund të mos i ketë kërkuar.

Ekspertët tregojnë se zgjidhja më e thjeshtë është të jepen udhëzime shumë të qarta: kërkesa për përgjigje të shkurtra, pa shpjegime shtesë ose paragrafë të tepërt.

Po ashtu, vendosja e kufizimeve për numrin e fjalive ose formatin e përgjigjes ndihmon që përgjigjet të jenë më të drejtpërdrejta dhe të kuptueshme.

Ky “trik” i vogël e bën përdorimin e këtyre mjeteve më efikas dhe kursen kohë, veçanërisht për ata që kërkojnë informacion të shpejtë dhe të qartë.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Apple shpalli “luftë” ndaj operatorëve – ky opsion do t’ju shpëtojë

Apple shpalli “luftë” ndaj operatorëve – ky opsion do t’ju shpëtojë

Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç

Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç

Samsung Galaxy S26 Ultra: Publikohet “posteri i parë zyrtar promocional”

Samsung Galaxy S26 Ultra: Publikohet “posteri i parë zyrtar promocional”

Snapchat pezullon mbi 400 mijë llogari të të miturve pas ndalimit në Australi

Snapchat pezullon mbi 400 mijë llogari të të miturve pas ndalimit në Australi

Rekord i ri botëror për shpejtësinë e dronëve

Rekord i ri botëror për shpejtësinë e dronëve

Pak para prezantimit, zbulohet se si do duket Samsung Galaxy S26

Pak para prezantimit, zbulohet se si do duket Samsung Galaxy S26