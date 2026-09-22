“Tridenti” Raphinha-Lamine-Fermín shënon shumë më tepër se Mbappé-Vinícius-Bellingham
Ka diçka që funksionon në mënyrë të përsosur te Barcelona. Gjithçka duket se ecën në të njëjtin ritëm: topi qarkullon, presioni ushtrohet, hapësirat krijohen dhe golat vijnë natyrshëm nga një skuadër që luan me besim, shpejtësi dhe mbi të gjitha si grup. Një pjesë e madhe e kësaj forme lidhet me Raphinha, Lamine Yamalin dhe Fermín López. Shifrat e konfirmojnë: 26 gola mes tyre në La Liga dhe Champions League. Raphinha ka 14, Lamine 8 dhe Fermín 4 gola. Në krahun tjetër, Mbappé, Vinícius dhe Bellingham kanë shënuar 12 gola në të gjitha kompeticionet: 8 francezi, 3 anglezi dhe 1 braziliani. Kështu, tridenti i Barcelonës ka realizuar 14 gola më shumë se ai i Real Madridit në këtë fillim sezoni. Raphinha, golashënuesi kryesor Transformimi i Raphinha është një nga çelësat. Braziliani pranoi rolin e “9” të propozuar nga Flick, pas largimeve të Lewandowskit dhe Ferrán Torres, ndërsa si kapiten ka marrë edhe më shumë përgjegjësi. Ai ka shënuar 14 gola në 8 ndeshje, duke dhënë edhe 3 asistime. Raphinha ka realizuar tashmë dy “hat-trick” dhe tri dopieta, ndërsa vetëm ai ka shënuar më shumë gola se 16 nga 20 skuadrat e La Liga-s. Pranë tij, Lamine Yamal ka 8 gola dhe 6 asistime, duke u shndërruar në një burim të vazhdueshëm rastesh. Fermín ka shtuar 4 gola dhe 2 asistime. Në total: 26 gola dhe 11 asistime. Edhe tridentet e gjigantëve të tjerë europianë kanë shifra më të ulëta: Haaland-Cherki[1]Semenyo te Manchester City kanë 12 gola, po aq sa Olise-Kane-Musiala te Bayern Munich. Te PSG-ja, Ferran Torres-Dembélé-Vitinha kanë 10 gola. Sezoni është ende i gjatë, por deri tani Raphinha, Lamine Yamal dhe Fermín kanë nisur me një ritëm golash që nuk po e arrin asnjë prej tridentëve të tjerë të përmendur.