Tri shtetet e “Ballkanit të Hapur” mund ta bojkotojnë Samitin e BE-së

Të enjten do të mbahet Samiti i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe ka mundësi që tri shtetet që themeluan nismën “Ballkani i Hapur”, ta bojkotojnë atë.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka njoftuar se sot ka mbajtur një takim online me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski lidhur me pjesëmarrjen ose jo në këtë samit.

Vuçiqi përmes një postimi në Instagram, ka thënë se vendimin do ta zbulojnë të mërkurën.

“Unë fola me Ramën dhe Kovaçevskin këtë mëngjes për samitin e ardhshëm BE-Ballkani Perëndimor në Bruksel. Ne ramë dakord që, pas konsultimeve me qeveritë dhe këshilltarët tanë, do ta shpallim vendimin nesër në mesditë (e mërkurë v.j.) nëse do të marrim pjesë në këtë takim”, ka shkruar Vuçiqi.

Mediat në Serbi raportojnë se Maqedonia e Veriut po insiston të bojkotojë këtë ngjarje për shkak të mos nisjes së negociatave për anëtarësim me të dhe Shqipërinë, si pasojë e kundërshtimeve të Bullgarisë me Shkupin zyrtar.

“Serbia e Shqipëria po mendojnë të solidarizohen me Maqedoninë”, shkruan “B92” të martën.

Ndërkohë për konsultimet e së martës mes tre liderëve, ka shkruar edhe Kovaçevski.

“Përpara samitit të ardhshëm BE-Ballkani Perëndimor, sot zhvilluam një takim të jashtëzakonshëm për Ballkanin e Hapur së bashku me kolegët e mi Aleksandar Vuçiq e Edi Rama. Diskutuam për pozicionet kombëtare të secilit vend, perspektivat rajonale dhe dinamikën e procesit të integrimit evropian. Konsultime të brendshme shtesë do të bëjmë nesër në mëngjes kur edhe do të marrim një vendim përfundimtar për pjesëmarrjen tonë në Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Bruksel”, ka shkruar në Facebook, Kovaçevski.