Tri orë mbledhje, kuqezinjtë e Milanit ballafaqohen me njëri-tjetrin

Kanë mbetur edhe shumë ndeshje deri në fund të sezonit të kuqezinjve, por sytë e shumë tifozëve tashmë janë kthyer nga e ardhmja. Në fakt, “Djalli” është aktualisht në vendin e nëntë në renditje dhe jashtë çdo kupe europiane për sezonin e ardhshëm.

Për t’u kualifikuar të paktën në Ligën e Europës, mënyra e parë duket se do të ishte nëpërmjet një triumfi të mundshëm në Kupën e Italisë, por fillimisht duhet mposhtur Interi në gjysmëfinale. Në kampionat pritet një ndryshim ritmi, duke nisur nga Leçe, një sfidë e vështirë në transfertë e programuar për nesër në 18:00.

TEMATIKA – Sipas të përditshmes “La Repubblica”, ditën e djeshme në “Milanello” ka pasur një takim që zgjati gati tri orë mes Zlatan Ibrahimoviçit, drejtorit Monkada, trajnerit Konseisao, lojtarëve dhe stafit teknik. Ajo ka ballafaqim krahasues dhe shkëmbyer pikëpamje në përpjekje për t’u bashkuar.

Takimi do të ishte zhvilluar me tone të qeta dhe për të kuptuar se cilat janë problemet reale që po e ngadalësojnë shumë Milanin në këtë periudhë. Konseisao nga ana e tij do të kishte kërkuar angazhim maksimal me dy objektiva: Kupën e Italisë dhe një vend në Europë nëpërmjet kampionatit. Vendosmëria e trajnerit për të ndryshuar situatën është parë edhe në regjimin e personalizuar që ka nënshtruar lojtarët e ndryshëm që nuk i janë dukur në formë.

DYSHIME – Në fakt, nuk është hera e parë që rendimenti i kuqezinjve në apeksin fizik vihet në pikëpyetje. Ky aspekt ka qenë nën akuzë që në kohën e Fonsekës e më pas edhe Konseisao pati deklaruar se kishte pakënaqësi nga skuadra.

Vulën ia vuri transferimi i Okaforit te Napoli, nga ku, trajneri Konte foli për zviceranin si një lojtar me potencial, por pa formën e duhur fizike që normalisht duhej të kishte në këtë pikë të sezonit. Nën dritën e verifikimeve të fundit, Konseisao nesër ndaj Leçes do të marrë edhe vendimet për formacionin ku pritet debutimi i Sportielos në portë duke parë skualifikimin e Menjasë.

MARKETING